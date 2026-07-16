Afrička kuga svinja potvrđena u opštini Žabalj: Apel uzgajivačima da primene sve mere zaštite

Afrička kuga svinja, opasna zarazna bolest domaćih i divljih svinja, potvrđena je na teritoriji opštine Žabalj, zbog čega nadležni apeluju na sve vlasnike svinja da bez odlaganja primene propisane mere zaštite kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti.

Iako afrička kuga svinja nije opasna za ljude i ne predstavlja rizik po zdravlje stanovništva, virus se među svinjama veoma brzo širi i može izazvati velike ekonomske gubitke. S obzirom na to da vakcina ne postoji, najvažniju ulogu u sprečavanju širenja bolesti imaju odgovorno ponašanje i dosledno poštovanje biosigurnosnih mera.

Virus se najčešće prenosi kontaminiranom hranom, vozilima, kao i preko obuće i odeće ljudi koji dolaze u kontakt sa životinjama. Zbog toga je neophodno da svi vlasnici i držaoci svinja primenjuju propisane mere zaštite i spreče svaki mogući unos virusa na gazdinstva.

U narednom periodu policija i veterinarska inspekcija pojačaće kontrolu prometa, prevoza i kretanja svinja, a nadležni upozoravaju da će protiv svih koji budu vršili nelegalan promet ili premeštanje životinja biti preduzete zakonom propisane mere.

Građanima se savetuje da se za sve dodatne informacije obrate nadležnoj veterinarskoj stanici ili veterinarskoj inspekciji. Odgovorno postupanje svakog uzgajivača od ključnog je značaja za sprečavanje širenja afričke kuge svinja i očuvanje stočarske proizvodnje.