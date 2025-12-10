Besplatno podeljeno 10 hiljada kobasica i hurki

Da bi se napravila dobra kobasica, kažu spretni kobasičari, potreban je dobar materijal i puno ljubavi prema ovoj gastronomskoj poslastici, kojoj je u mestu Adorjan kod Kanjiže posvećen festival. Posebno mesto na 14. po redu manifestaciji zauzima hurka, vrsta kobasice, koja se pravi od iznutrica sa puno pirinča. Posetiocima je besplatno podeljeno čak 9 hiljada kobasica i 1.000 hurki.

Parče hleba, hurka, i eto gozbe. Gotovo 140 ekipa okupilo se na 14. Festivalu kobasica i hurki u Adorjanu iz svih krajeva Srbije, Mađarske, Slovačke i Rumunije. Na licu mesta takmičari su ubacivali u crevo vešto pripremljenu mlevenu smesu mesa sa začinima, a potom je pekli. Suvomesnati delikatesi širili su miris nekih davnih vremena, kada se za svinjokolj okupljalo i staro i mlado.

Banaćani su u Adorjan došli spremni da pokažu kako pripremaju čuvene laloške kobasice. Ekipa iz Novog Bečeja svake godine učestvuje na ovom gastronomskom festivalu.

Za one kojima je pravljenje kobasica slabija strana, naroćito hurka, objašnjenje daju iskusni vojvođanski gastronomi. Tačno 139 ekipa, pored ljubavi prema gastronomiji, okupilo se radi druženja, iskustva i razmena recepata. Uvek ima nešto novo da se nauči. Iako je kiša neumorno padala, nije omela takmičare da uživaju u pripremi specijaliteta. Organizatori su se pobrinuli da učesnicima obezbede meso za takmičenje, dok su začine sami doneli.

Posebna atrakcija ove godine, zanimljiva posetiocima, bila je lutka barbika obložena slaninom. Haljina od pančete nije mogla da prođe nezapaženo. Manifestaciju je posetio i Juhas Balint, predsednik Skupštine Vojvodine, kao i predsednik opštine Kanjiža, Robert Fejstamer.

Za posetioce sa svih strana. ali i selo Adorjan od oko hiljadu stanovnika, podeljeno je 10 hiljada kobasica i hurki. Reka ljudi stajala je u redu i tako u krug, bilo je i repete. Uz zabavni program, velika gozba na otvorenom, još jednom je pokazala da njeno veličanstvo zimskih dana-kobasica, ima posebno mesto u vojvođanskoj tradiciji.