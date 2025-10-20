Čoka će dobiti novo dečije igralište

Na radost mališana, u Čoki je u toku završetak izgradnje novog dečijeg igrališta koje će imati reference u skladu sa svim evropskim standardima. Izvedeni su i svi potrebni građevinski radovi, kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i stabilnost sprava. Druga faza radova koja se realizuje podrazumeva uređenje parternog dela igrališta, a u planu je proširenje i izgradnja celovitog rekreativnog kompleksa.

U centru Čoke, na mestu stare urušene zgrade, već se vide obrisi novog dečijeg igrališta. Postavljeno je desetak novih, modernih sprava, sertifikovanih za decu po evropskim standardima. Izvedeni su i svi potrebni građevinski radovi kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i stabilnost sprava. Prostor je dodatno opremljen klupama za odmor i korpama za otpatke, čime je stvorena celovita i funkcionalna zona za boravak na otvorenom.

Drugi deo radova podrazumeva parterno uređenje igrališta i još nije završen, zbog čega iz Opštine Čoka apeluju na roditelje da deca ne koriste sprave pre otvaranja prostora za igru i vežbanje, nakon čega će biti spreman za upotrebu.

Novi prostor pomoći će u razvoju zdravih navika i podsticaće decu na boravak na svežem vazduhu, kao i na fizičku aktivnost od najranije dobi.

Ovim projektom deca su dobila moderno i sigurno mesto za igru, što je ključno za njihov psiho-fizički razvoj. Igralište će postati novo središte društvenog života u selu, gde će deca kroz interakciju razvijati socijalne veštine, a uređenjem javne površine i uvođenjem novih sadržaja podiže se i kvalitet stanovanja u Čoki.