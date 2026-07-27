Devet vrhunskih strongmena odmerilo snagu u Novim Kozarcima: Belšaku nova pobeda na Kupu Lige šampiona

Novi Kozarci bili su domaćin 24. Kupa Strongman Lige šampiona sveta, na kojem je devet vrhunskih takmičara iz više evropskih zemalja odmerilo snagu i izdržljivost kroz niz zahtevnih disciplina. Takmičenje je još jednom okupilo veliki broj posetilaca, a učesnici su se borili i za nove bodove u okviru međunarodnog takmičenja.

Do pobede je stigao Slovenac Matjaž Belšak, koji je još jednom opravdao ulogu favorita i istakao da se u Nove Kozarce uvek rado vraća.

—„ Drago mi je doći tu, puno ljudi dođe. I Dragan i svi ljudi oko njega se trude i bitno je da se korak po korak dodaje stvari i da raste sport“, rekao je Belšak.

Takmičari su se nadmetali u disciplinama koje zahtevaju snagu, izdržljivost, ali i dobru procenu i koncentraciju. Bosanskohercegovački reprezentativac Damir Stroil istakao je da je za uspeh u ovom sportu, osim fizičke spremnosti, važna i psihološka stabilnost.

—„ Nije to samo puka snaga da vi dignete neki teret i odnesete, ima tu dosta kalkulacije… Taj psihološki momenat je i te kako bitan. Možda čak i bitniji nego sama fizika“, rekao je Stroil.

Glavni organizator Dragan Bogojević podsetio je da je manifestacija tokom godina prerasla u takmičenje koje okuplja sportiste iz samog vrha svetskog strongmana.

—„ Prošle godine je bilo sedam, ove godine smo doveli devet takmičara. Doveli smo petoricu takmičara sa Lige šampiona… Svet je ovde u Kozarcima, svet je u Kikindi“, rekao je Bogojević, dodajući da je cilj da naredne godine manifestacija bude još veća i kvalitetnija.

Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan ocenio je da Strongman predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija za Nove Kozarce i najavio nastavak podrške lokalne samouprave.

—„ Ovo je veoma važna stvar za Nove Kozarce, jer je to period godine kada se ovde okupi najveći broj ljudi. Na nama je da i u narednom periodu pružimo svaku moguću podršku i da svake godine bude još bolje“, rekao je Bogdan.

Organizatori već pripremaju jubilarno, 25. izdanje takmičenja, sa ambicijom da u Nove Kozarce ponovo dovedu neke od najjačih ljudi sveta.