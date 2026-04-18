Do 15. maja traje upis dece u vrtiće PU „Dragoljub Udicki”

Roditelji i staratelji koji žele da njihova deca pohađaju vrtiće Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“ imaju mogućnost da podnesu prijave za upis za školsku 2026/2027. godinu, a rok za prijavljivanje traje do 15. maja. Upis se odnosi na prijem dece u jaslene i vrtićke grupe, u skladu sa uzrastom, a iz ove ustanove naglašavaju da je pravovremeno podnošenje dokumentacije od velikog značaja za organizaciju rada i raspodelu mesta.
-„ Upis može da se vrši elektronski a vi znate da ima roditelja koji ne vole da to odrade elektronskim putem, nisu sigurni i tako dalje, i mi smo naravno njima izašli u susret i svih ovih godina dali mogućnost da mogu oni lično da dođu u Upravnu zgradu u Dositejevu ulicu broj 43 gde mogu da predaju Komisiji ličnu dokumentaciju od 8 do 12 sati. Kada se to sve završi, ono što je novo ove godine uveli smo i sistem bodovanja kao i 90 odsto ustanova širom Srbije,” navela je Kristina Drljić, direktorica PU „Dragoljub Udicki”.
U Predškolskoj ustanovi trenutno boravi 1.625 upisane dece, a zahvaljujući saradnji sa lokalnom samoupravom, Pokrajinom i relevantnim institucijama od septembra je omogućeno dodatno upisivanje 100 mališana koji su se nalazili na listi čekanja. Kako se navodi, ovaj model predstavlja primer dobre prakse koji bi mogli da slede i drugi gradovi, budući da su predškolci, gde je to bilo potrebno, raspoređeni i u izdvojena odeljenja pri školama, što se u dosadašnjoj primeni pokazalo kao efikasno rešenje. Važan segment daljeg razvoja Predškolske ustanove odnosi se na planirana ulaganja u infrastrukturu, koja bi trebalo da doprinesu unapređenju uslova boravka dece i rada zaposlenih. Planirani su radovi na sanaciji i uređenju objekata, odnosno obnove fasada i drugih građevinskih intervencije koje imaju za cilj modernizaciju postojećih kapaciteta.