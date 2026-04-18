Do 15. maja traje upis dece u vrtiće PU „Dragoljub Udicki”

Roditelji i staratelji koji žele da njihova deca pohađaju vrtiće Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“ imaju mogućnost da podnesu prijave za upis za školsku 2026/2027. godinu, a rok za prijavljivanje traje do 15. maja. Upis se odnosi na prijem dece u jaslene i vrtićke grupe, u skladu sa uzrastom, a iz ove ustanove naglašavaju da je pravovremeno podnošenje dokumentacije od velikog značaja za organizaciju rada i raspodelu mesta.

-„ Upis može da se vrši elektronski a vi znate da ima roditelja koji ne vole da to odrade elektronskim putem, nisu sigurni i tako dalje, i mi smo naravno njima izašli u susret i svih ovih godina dali mogućnost da mogu oni lično da dođu u Upravnu zgradu u Dositejevu ulicu broj 43 gde mogu da predaju Komisiji ličnu dokumentaciju od 8 do 12 sati. Kada se to sve završi, ono što je novo ove godine uveli smo i sistem bodovanja kao i 90 odsto ustanova širom Srbije,” navela je Kristina Drljić, direktorica PU „Dragoljub Udicki”.