Donacije lokalnih preduzetnika poboljšale uslove rada u kikindskoj bolnici

Kikindski preduzetnici I ovog puta su pokazali da lokalna privreda ne misli samo o poslovnim rezultatima, već i o dobrobiti zdravlja svih ljudi. Donacijama koje su uputili kikindskoj bolnici, znatno su unapređeni uslovi za rad medicinskog osoblja, ali i za boravak pacijenata na stacionarnom lečenju. U okviru ove akcije, bolnica je dobila savremenu opremu i potrepštine koje olakšavaju svakodnevni rad lekara i medicinskog osoblja. -„ Naša firma, kompanija „Markov” zaista ima ogroman afinitet prema kikindskoj Bolnici i smatram da je firma velika onoliko koliko je spremna da pomogne. Mislim da nema lepše namere i naša vrata su uvek otvorena za njih tako da, uvek ćemo pomoći, kad god smo u prilici. Smatram da danas je teže biti društveno odgovorna firma, pogotovo u uslovima kada sve teče vrlo brzo, kao ubrzani snimak konstantno ali smatram da možemo biti korektni u svemu i odraditi svoj posao na najbolji mogući način,” izjavila je Tamara Trifunac, ispred kompanije „Markov”.

-„ Kikindsku bolnicu se trudimo da pomognemo u svakom momentu kada je to moguće i kada je ukazana potreba za tim, ovo nije prvi put da pomažemo kikindsku bolnicu a pomogli smo za edukaciju već drugi put njihov kadar odvozi na edukaciju od naših novčanih sredstava koja smo uplatili u vidu donacija. Posebno nam je drago kada možemo da školujemo, odnosno da se kadar bolnice obučava dodatno i da kao odgovorni preduzetnici ovog grada imamo svi mi Kikinđani uslugu od njih, tako da ovo je za sve nas,” dodao je Živa Bajšanski, predstavnik kompanije „ Bajša agrar”.

Vršilac dužnosti direktora kikindske Opšte bolnice, doktorka Vesna Tomin ističe da su ovakve inicijative od velikog značaja jer omogućavaju bolju negu pacijenata, posebno onih koji borave duži period na odeljenju.

-„ Bolnica doživljava svoje postojanje ovde kao jednu najvažniju, najznačajniju podršku našem stanovništvu a to je podrška zdravlju. Bez zdravlja ništa ne vredi i ona stara izreka da zdrav čovek ima sto želja bolestan samo jednu, da ozdravi, uvek stoji. Bolnica je živi sistem u kojem cirkulišu ljudi, do kraja septembra u našoj bolnici hospotalitzovano je 4.000 pacijenata, na dnevnom nivou nekoliko stotina pacijenata prođe kroz našu bolnicu i naš angažman je izuzetan i zuzetno se vodi računa o brizi i zdravlju naših pacijenata,” zaključila je dr Tomin.