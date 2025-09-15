Fudbaleri OFK Kikinde bolji od Naftagasa iz Elemira

OFK Kikinda konačno je pokazala bolje izdanje i upisala vrednu pobedu u 5. kolu Srpske lige Vojvodina, savladavši Naftagas iz Elemira pred domaćom publikom. Prvo poluvreme donelo je vodstvo gostiju, koji su iskoristili greške u odbrani domaćih i otišli na pauzu sa prednošću. U nastavku, međutim, Kikinda je izašla sa novom energijom i već u 54. minutu Molnar je preciznim udarcem zatresao mrežu rivala, poravnavajući rezultat. Domaći su nastavili da pritisak i stvaraju šanse, a u 85. minutu Kovačević je sa bele tačke rešio pitanje pobednika, donoseći tri boda Kikindi.

U petom kolu Vojvođanske fudbalske lige Istok, velikoselska Kozara nije uspela da iskoristi prednost domaćeg terena i poražena je od Dolova sa 0:2. Novokozaračka Sloboda, pak, odigrala je pravu dramu u Perlezu i slavila nad Vojvodinom 1928 sa 3:2. Domaći su do 58. minuta imali vođstvo od 2:0, ali su gosti preokrenuli meč – Vrbački je smanjio rezultat u 58. minutu, Galić izjednačio u 60, dok je Terzin u 93. minutu postavio konačnih 3:2. Minulog vikenda Ruskoselska Crvena zvezda nije imala sportske sreće – poražena je u Vlajkovcu od Jedinstva sa 2:1, iako su pružili solidan otpor.