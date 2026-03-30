Fudbaleri OFK Kikinde minimalcem bolji od konkurencije, Železničari nastavili pobednički niz

OFK Kikinda je pred svojim navijačima upisala minimalnu, ali izuzetno važnu pobedu protiv Slobode iz Donjeg Tovarnika. Meč 19. kola Srpske lige Vojvodina je odlučen u samoj završnici – Milenković je u 90. minutu bio siguran sa bele tačke i doneo domaćinu ceo plen. Iako igra nije bila na očekivanom nivou i daleko od njihovog maksimuma, Kikinđani su pokazali karakter kada je bilo najpotrebnije i na kraju zasluženo stigli do tri boda.

U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, ruskoselska Crvena zvezda trijumfovala je nad Radničkim u Zrenjaninu. Komšijski derbi u Banatskom Velikom Selu između domaće Kozare i Slobode iz Novih Kozaraca okončan je u korist Kozarčana. Junaci ovog meča za pobedu bili su Čubrilo i Vrbački, a za Velikoselce je doprineo Vidović.

Napredak u Banatskoj Topoli remizirao je sa MSK iz Mihajlova, dok su fudbaleri nakovačkog Poleta maksimalno iskoristili prednost domaćeg terena u duelu sa Banatom iz Čente. Strelci u ovom meču bili su Draganov, Đukić, Inđić I Radlović. Mokrinčani nisu imali toliko sportske sreće jer su izgubili pred svojim navijačima od Banata iz Zrenjanina. Ništa bolje nije prošla ni bašaidska Vojvodina kod Jedinstva u Novom Bečeju.