Fudbaleri ŽAK-a ne posustaju u pohodu na viši rang

Fudbaleri ŽAK-a igraju sezonu po meri svojih ambicija, a sa 17 bodova nzauzeli su lidersku poziciju na tabeli Međuopštinske lige Kikinda – Žitište. Tim sa „Vašarišta“ prikazuje borben, disciplinovan i efikasan fudbal, a navijači s pravom veruju da je povratak u viši rang sve izvesniji. Žuti mravi funkcionišu kao dobro uigrana mašina: odbrana je čvrsta i sigurna, sredina terena diktira tempo, a napad koristi gotovo svaku priliku.

-„ Prethodna sezona, ajde ispali smo iz lige, iz Područne, bio nam je neki cilj da opstanemo, međutim nismo uspeli. Okrenuli smo novi listi trudimo se sad da se u novoj sezoni vratimo tamo gde smo bili i da budemo prvi u prvenstvu. Čim smo na prvom mestu znači da ima uspeha, nismo u potpusnosti zadovoljni jer neke stvari mogu bolje da se odrade, da primamo manje golova, samim tim bi imali veću bodovnu razliku na čelu tabele. Dozvolili smo ostalim protivnicima da nam dišu za vrat još uvek tako da moramo da podignemo nivo igre i treniranja da bi uspeli ubedljivije da izborimo prolaz dalje,” rekao je za TV Kikinda kapiten žutih mrava Nikola Utržen.

Njihov naredni protivnik biće Bega iz Novog Itebeja, tim koji ŽAK-u do sada nije bio rival, pa se očekuje zanimljiv i neizvestan duel. -„ Nismo se nikada sa njima susreli do sad, iz priče sam čuo da su korektan protivnik, kvalitetan dosta tako da ćemo morati da uložimo svoj maksimum da bi pobedili na domaćem terenu i očekujemo pobedu,” objasnio je Utržen.

Trener Ivan Radiša zadovoljan je zalaganjem svojih fudbalera, ali i atmosferom koja vlada na terenu.

-„ Uspesi su tu – od sedam utakmica, pet pobeda, dve nerešene, prvi na tabeli, mislim da ipak znači bez obzira na rang takmičenja. U odnosu na prošlu sezonu neke greške nas što se tiče lično tri boda koja smo trebali da osvojimo da smo bili u višem rangu a što se tiče ekipe, nema tu puno šta, spoj mladosti i iskustva,” precizirao je Radiša.

Podrška ne izostaje ni sa klupe ni iz uprave. Predsednik kluba Mirko Protić ističe da uspeh nije slučajan, već rezultat predanog rada celog tima. -„ Nije lako, ispali smo sticajem nekih okolnosti, al to je fudbal. Prvi smo na tabeli, niko nas nije pobedio i guramo dalje, što bolje znamo. Imamo iskusne trenere, teško ejste ali se borimo kako god znamo i umemo. Hoćemo da se vratimo, to što imamo, mislim da vredi, do kraja imamo još četiri kola, nadam se da ćemo biti prvi, suština je da ovo što imamo – sačuvamo i najvažnije je da su svi tu. Mi konstatno imamo svoje simpatizere, čak i ovde, igraju karte i šah, penzioneri ljudi, tu su kod nas. Ja moram da pomenem i podršku lokalne samouprave – dobili smo novu kosačicu, ganc nov laptop. Uslovi su takvi kakvi jesu i nadam se da ćemo se vratiti,” poručio je Protić.

Utakmica sa Begom na programu je u nedelju 12. oktobra od 15 sati na stadionu Vašarište. Borba za tron biće neizvesna, ali ako ekipa iz Kikinde zadrži formu i borbeni duh koji ih krasi od početka sezone, nema sumnje da će na kraju prvenstva ponovo izboriti mesto u višem rangu takmičenja – tamo gde, kako kažu u klubu, ŽAK i pripada.