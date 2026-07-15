Grad Kikinda izdvojio 20 miliona dinara za subvencije poljoprivrednicima

Grad Kikinda i ove godine pruža finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz program subvencija za razvoj agrara. U gradskom budžetu za tu namenu opredeljeno je 20 miliona dinara, a sredstva će biti raspodeljena kroz 15 mera podsticaja namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

-„ U odnosu na prethodnu godinu, kada smo imali 13 mera, ove godine uvedene su i dve nove mere. Svih tih 13 mera se, manje-više, iz godine u godinu ponavlja jer za njima postoji potreba među ratarima i pčelarima. Sa njima smo u svakodnevnoj komunikaciji, osluškujemo njihove potrebe i upravo su na osnovu njih ove mere i kreirane. Jedna nova mera odnosi se na stočare i podrazumeva sufinansiranje troškova veterinarskih usluga, dok se druga odnosi na sufinansiranje investicija u fizičku imovinu. To znači da ratari mogu da nabave mašine i opremu za primarnu obradu zemljišta, ” izjavio je Đorđe Tešin, član GV za poljoprivredu.

U oblasti stočarstva, za regresiranje troškova reproduktivnog materijala, odnosno veštačkog osemenjavanja životinja, iz gradskog budžeta opredeljeno je 800.000 dinara. Poljoprivrednici mogu da ostvare povraćaj do 90 odsto troškova, a maksimalan iznos subvencije po korisniku je 50.000 dinara.

-„ Rokovi za podnošenja prijava su otpočeli, javni poziv je već upućen i nalazi se na svim glasilima javnim, pa tako i na portalu grada. Sve ove mere aktuelne su do utroška sredstava, odnosno do isteka agroekonomske godine, 30. oktobra,” dodao je Tešin.

Sve izraženiji uticaj klimatskih promena na ratarsku proizvodnju nameće potrebu za prilagođavanjem proizvodnje novim uslovima na njivama. Zbog toga su među ovogodišnjim merama podrške predviđeni i podsticaji namenjeni ratarima, za koje zainteresovani nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava mogu da podnesu prijave. Na taj način proizvođačima će biti omogućeno lakše ulaganje u proizvodnju i primena savremenijih agrotehničkih rešenja, što bi trebalo da doprinese većoj otpornosti useva i stabilnijim prinosima.