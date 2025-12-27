Grad Kikinda objavio javni konkurs za književnu nagradu „Dušan Vasiljev“

Grad Kikinda objavio je javni poziv za književnu nagradu „Dušan Vasiljev“, namenjenu najboljoj knjizi na srpskom jeziku objavljenoj tokom 2025. godine. U razmatranje ulaze pesničke i prozne publikacije štampane u Republici Srbiji. Priznanje podrazumeva povelju i novčanu nagradu.

Autori i izdavači treba da dostave po četiri primerka svake knjige (tri za žiri i jedan za fond Biblioteke) Narodnoj biblioteci „Jovan Popović“, Trg srpskih dobrovoljaca 57, 23300 Kikinda, sa naznakom „Za nagradu Dušan Vasiljev“, najkasnije do 14. februara. O dobitniku odlučuje žiri u sastavu Radovan Vlahović (predsednik), Selimir Radulović (potpredsednik) i Đorđe Pisarev (član), a nagrada će biti uručena 27. marta, na godišnjicu smrti pesnika. Dodatne informacije dostupne su putem mejla: nagradadusanvasiljev@gmail.com.Priznanje je ustanovljeno 1997. godine u čast Dušana Vasiljeva, jednog od najvažnijih srpskih modernih i ekspresionističkih pesnika, rođenog u Kikindi 1900. godine. Iako je živeo kratko, ostavio je snažan trag u srpskoj književnosti. Nakon kraće pauze, nagrada je obnovljena 2009. godine i dodeljuje se savremenim autorima za izuzetna književna ostvarenja. Među dosadašnjim laureatima nalaze se brojna istaknuta imena srpske književnosti: Jovan Zivlak, Stevan Raičković, Jovica Aćin, Milorad Pavić, Milisav Savić, Gojko Tešić, Franja Petrinović, David Albahari, Zvonko Кaranović, Mića Vujičić, Selimir Radulović, Milan Micić, Simon Grabovac, Nenad Šaponja i drugi.