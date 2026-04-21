Grad Kikinda podržao studente sa više od 20 miliona dinara

Sa ciljem da se studentima olakšaju troškovi školovanja i podstakne njihov akademski napredak, Grad Kikinda je ove godine opredelio značajna sredstva za stipendije i studentske podsticaje. Ukupno je dodeljeno 223 stipendije u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, dok je dodatnih 81 studenata ostvario pravo na podsticaj od 5.000 dinara. Reč je o meri koja već godinama ima kontinuitet i predstavlja važan segment lokalne politike usmerene ka mladima i njihovom obrazovanju. Na ovaj način, studentima se pruža finansijska sigurnost koja može biti od presudnog značaja u pokrivanju osnovnih troškova tokom studija, ali i dodatna motivacija za postizanje što boljih rezultata. Studenti sa kojima smo razgovarali kažu da im itekako znači činjenica da grad misli na njih.
-„ Ovakva vrsta podrške od grada itekako znači. Planiram zasigurno neku praksu ili posao u struci,” izjavila je Dajana Kokot master student inženjerskog menadžmenta.
-„ Puno znači ovakva vrsta podrške, oko sporta mi puno znači. Posle studiranja planiram da se vratim u Kikindu i da se tu zaposlim,” dodao je Aleksa Kozma student radiologije.
Kikindsku mladost u prepunoj sali Gradskoj kući pozdravio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.
-„ Još jednom hoću da vam čestitam i poželim i dalje uspešno studiranje jer ste svojim trudom i radom pokazali da ste zaslužili podršku lokalne samouprave. Briga grada je da ulažemo u obrazovanje i da imamo mlade i obrazovne ljude,” poručio je Bogdan.
Tihomir Farkaš, član GV za obrazovanje dodao je da je iz gradskog budžeta za ove namene izdvojeno više od 20 miliona dinara, uz napomenu da će se, u skladu sa potrebama, fond u narednim godinama dodatno povećavati.
-„ Lokalna samouprava je još jednom pokazala opredeljenje da maksimalno podržava obrazovanje, odnosno našu decu. Gledali smo da obuhvat bude što širi a da stipendije i podsticaji budu jedna vrsta nagrade za sve što su ova deca postigla u prethodnom periodu.”