Grad Kikinda podržao studente sa više od 20 miliona dinara

Sa ciljem da se studentima olakšaju troškovi školovanja i podstakne njihov akademski napredak, Grad Kikinda je ove godine opredelio značajna sredstva za stipendije i studentske podsticaje. Ukupno je dodeljeno 223 stipendije u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, dok je dodatnih 81 studenata ostvario pravo na podsticaj od 5.000 dinara. Reč je o meri koja već godinama ima kontinuitet i predstavlja važan segment lokalne politike usmerene ka mladima i njihovom obrazovanju. Na ovaj način, studentima se pruža finansijska sigurnost koja može biti od presudnog značaja u pokrivanju osnovnih troškova tokom studija, ali i dodatna motivacija za postizanje što boljih rezultata. Studenti sa kojima smo razgovarali kažu da im itekako znači činjenica da grad misli na njih.

-„ Ovakva vrsta podrške od grada itekako znači. Planiram zasigurno neku praksu ili posao u struci,” izjavila je Dajana Kokot master student inženjerskog menadžmenta.

-„ Puno znači ovakva vrsta podrške, oko sporta mi puno znači. Posle studiranja planiram da se vratim u Kikindu i da se tu zaposlim,” dodao je Aleksa Kozma student radiologije.

Kikindsku mladost u prepunoj sali Gradskoj kući pozdravio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

-„ Još jednom hoću da vam čestitam i poželim i dalje uspešno studiranje jer ste svojim trudom i radom pokazali da ste zaslužili podršku lokalne samouprave. Briga grada je da ulažemo u obrazovanje i da imamo mlade i obrazovne ljude,” poručio je Bogdan.