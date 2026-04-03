Grad planira subvencije za poljoprivrednike od 20 miliona dinara

Grad Kikinda u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj planira da ove godine subvencioniše lokalnu poljoprivrednu proizvodnju sa 15 mera u iznosu od 20 miliona dinara, što je za 7 miliona više podsticaja nego u odnosu na prethodnu godinu. Niz novina odnosi se i na žene koje, ukoliko su nosioci gazdinstva, mogu da ostvare do 60 odsto sredstava putem subvenciije.

Plan Grada Kikinde koji je urađen u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, ove godine trebalo bi da podstakne poljoprivrednu proizvodnju, kako u gradu, tako i u selima, u iznosu od 20 miliona dinara, za 15 mera, što je za sedam miliona veća subvencija nego lane. Subvencije su raspoređene na različite sektore–stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, osiguranje useva, sisteme za navodnjavanje, bušenje bunara, uz dodatak dve nove mere koje nisu ranije postojale.

U uslovima kada poljoprivredna proizvodnja nikada nije bila neizvesnija, usled velike suše u prethodnih par godina, cilj lokalne samouprave je da podstiče rad svih koji se bave ratarstvom, povrtastvom ili stočarastvom. Naročito se vodi računa o mladim poljoprivrednicima.

Ukoliko resorno ministarstvo odobri ovaj plan kikindske lokalne samouprave, biće to jedno od najvećih podsticajnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji koja zaslužuje podršku u svakom segmentu realizacije. Poljoprivrednicima ostaje samo da apliciraju na raspisani konkurs i iskoriste sve mogućnosti koje im se nude. Sudeći prema interesovanju prethodnih godina, ovakav način podrške i vid pomoći biće nastavljen i u budućnosti.