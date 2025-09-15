I u Kikindi obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Kikinda je jedan od gradova u kojem se pažnja posvećuje očuvanju istorijskog sećanja i nacionalnih vrednosti, što je posebno vidljivo tokom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na gradskom trgu okupljeni građani i predstavnici Gradske uprave, predvođeni gradonačelnikom Mladenom Bogdanom, pratili su svečani program dok je velika zastava vijorila sa tornja Gradske kuće, a tonovi himne Republike Srbije dodatno isticali važnost praznika. Ovaj dan simbolizuje jedinstvo i slobodu I podseća na hrabrost srpske vojske prilikom probijanja Solunskog fronta i oslobađanja otadžbine 1918. godine. Okupljeni su imali priliku da iskažu poštovanje prema tradiciji i nacionalnim simbolima, a ovim povodom gradonačelnik Mladen Bogdan ukazao je na značaj zajedništva i očuvanja kolektivnog sećanja, koje se prenosi sa generacije na generaciju.

-„ U duhu ovog vremena, kada imamo priliku da budemo svedoci da se tradicionalne vrednosti sputavaju i da je počela borba protiv svega što čini osnov postojanja srpskog naroda, naša je obaveza da se borimo za porodicu, decu, Srpsku pravoslavnu crkvu, obrazovanje koje je potrebno našoj deci i vrednosti koje će se učiti u našim školama, kao i da se trudimo da poboljšamo uslove svim sugrađanima, da se borimo za investicije Kikinde, bolju ekonomiju i budućnost,” rekao je između ostalog gradonačelnik Mladen Bogdan.

Kao znak posebnog poštovanja prema precima koji su 1918. godine izvojevali značajnu pobedu u Prvom svetskom ratu, Vlada Srbije je 11. septembra 2020. donela odluku da se od tada 15. septembar, dan probijanja Solunskog fronta, obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske. Pobeda u Prvom svetskom ratu, uspešan proboj Solunskog fronta, završetak Velikog rata i formiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljaju jedan od najvećih uspeha u istoriji srpskog naroda.