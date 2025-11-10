Kikinđani odgovorili pozivu za obnovu zaliha krvi

Zalihe krvi su smanjene, pa je svaka akcija dobrovoljnog davanja dragocena – upravo zato su se i ovog puta brojni Kikinđani odazvali pozivu Crvenog krsta. U njihovim prostorijama održana je prva novembarska akcija tokom koje su humani sugrađani još jednom pokazali spremnost da pomognu onima kojima je krv neophodna. Među davaocima su bili i stari poznanici koji godinama nesebično učestvuju u ovim akcijama, ali i novi dobrovoljci koji su po prvi put odlučili da daju krv. Zaposleni i volonteri Crvenog krsta ističu da je svaka jedinica krvi od izuzetnog značaja jer ljudska krv nema zamenu.

-„ Nažalost, situacija sa rezervama trenutno nije dobra – deficitarne su sve krvne grupe, naročito A i nulta, kao i Rh-negativne. Današnja akcija je odlično protekla. Dragocenu tečnost mogu darovati zdrave osobe od 18 do 65 godina. Međutim, ne bi trebalo isključiti ni ljude koji piju terapiju za povišen pritisak ili šećer; oni mogu biti davaoci pod uslovom da taj dan preskoče terapiju. Takođe, neophodno je naglasiti, obzirom da je sada sezona respiratornih infekcija, da davaoci koji su imali bilo kakve simptome ili temperaturu treba da sačekaju minimum dve nedelje. Ono što često ide uz to je i antibiotska terapija ” objasnila je Sara Babić, doktor medecine iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Do kraja godine planirane su još tri akcije dobrovoljnog davanja krvi, pa tako iz najhumanije organizacije u gradu pozivaju sugrađane dobrog zdravlja da se priključe, jer jedan čin humanosti može spasiti više života.

-„ Ovo je 24 akcija koju Crveni krst organizuje u saradnji sa Zavodom. Do kraja godine preostalo je još tri akcije po planu za ovu godinu. Ono što je značajno je da i u ovom periodu imamo isti odziv davalaca kao i prethodne godine, dakle broj davalaca se ne smanjuje a svakako da ćemo u narednom periodu raditi na motivaciji mladih davalaca tako da nam predstoje edukacije u srednjim školama i verujemo da će se i među tom populacijom mladi davaoci pridružiti porodici najhumanijih ljudi,” zaključila je Danijela Bjeljac, sekretarka Crvenog krsta Kikinda.