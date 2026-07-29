Lekari SHMP upozoravaju na posledice vrućine, Kikinđani se rashlađuju uz bazene i sladoled

Visoke temperature koje su zahvatile Srbiju obeležavaju i poslednje julske dane u Kikindi. Dok pojedinim građanima vrućina izaziva malaksalost i druge tegobe, mnogi kažu da leto vole i da se od visokih temperatura štite boravkom u hladu, odlaskom na bazen i unošenjem dovoljno tečnosti.

Kikinđanka Jelena Pjević ističe da voli leto, sunce i toplotu, a tokom toplih dana koristi šešir i osvežava se limunadom. Najmlađima su omiljeni načini rashlađivanja sladoled, kupanje i igra u bazenu.

Ipak, visoke dnevne temperature ne prijaju svima. Pojedini građani navode da tokom najtoplijeg dela dana osećaju malaksalost, dok su večernji sati znatno prijatniji. Kao najčešće načine osveženja izdvajaju bazene, hladovinu i kraći boravak u rashlađenim prostorijama.

Doktorka Sanja Metović iz Službe hitne medicinske pomoći navodi da se tokom toplotnog talasa građani najčešće javljaju zbog malaksalosti, vrtoglavice, glavobolje, povraćanja, dijareje i povišene telesne temperature, a posledice velikih vrućina najizraženije su kod hroničnih bolesnika, naročito kardioloških i pulmoloških pacijenata.

Građanima se savetuje da obaveze obavljaju u ranim jutarnjim ili kasnijim popodnevnim i večernjim časovima, da izbegavaju direktno izlaganje suncu, redovno se rashlađuju i unose dovoljno tečnosti. Kod malaksalosti i povišene temperature preporučuje se samopomoć u vidu rashlađivanja, hidratacije, i upotreba antipiretika prema toleranciji – poput ibuprofena, paracetamola, ili diklofena. U slučaju jake glavobolje, vrtoglavice ili gubitka svesti potrebno je obratiti se Hitnoj službi.