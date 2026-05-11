Milosav Reljin – Legenda pored terena koja i danas kuca srcem za kikindsku košarku

Milosav Reljin, košarkaški trener u penziji, naučio je brojne generacije mladih sportista da košarka nije samo sport, već karakter, disciplina i srce. To pokazuje i danas na utakmicama, ali sa one druge strane-u publici.

Iza košarkaškog trenera Milosava Reljina iz Kikinde ostaju generacije sportista koje je oblikovao, ne samo kao košarkaše, već kao ljude, koji su izgradili svetske karijere. I danas redovno posećuje utakmice i treninge.

Reljin je naučio košarkaše da se utakmice dobijaju srcem, a karakter čeliči na parketu.

Kao saradnik i prijatelj legendarnog Ranka Žeravice, u Kikindu je doneo dah svetske košarke, ali je uvek ostao veran onoj najvažnijoj bazi-radu sa decom i omladinom.