OFK Kikinda juri bodove spasa, ŽAK na velikom ispitu na Vašarištu

U nastavku takmičenja Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde u 20. kolu putuju u Elemir gde će se sastati sa domaćim Naftagasom. Biće to po svemu sudeći još jedna idealna prilika za crveno bele da dođu do pobede kako bi opravdali greške iz prethodnih utakmica s obzirom da su i dalje poslednji na tabeli.

U 20. kolu Vojvođanske fudbalske lige istok, velikoselska Kozara putuje u Dolovo na megdan istoimenom domaćinu, dok će novokozaračka Sloboda na domaćem terenu odmeriti snage sa Vojvodinom 1928 iz Perleza. Prednost domaćeg terena dobiće i fudbaleri Crvene zvezde u Ruskom Selu u duelu sa Jedinstvom iz Vlajkovca.

Vojvodina u Bašaidu u 21. kolu PFL Zrenjanin dočekuje Mladost iz Banatskog Despotovca, mokrinski Delija će kod Bilećanina u Sečanj, nakovački Polet gostuje Banatu u Zrenjaninu dok će tim Napretka iz Banatske Topole kod Lehela u Mužlju.