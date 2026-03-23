Osniva se novo Javno preduzeće za sport ,,Jezero”

Odlukom odbornika Skupštine grada Kikinde, donetoj na sednici održanoj 20. marta, biće osnovano novo Javno preduzeće za sport „Jezero“. Ova odluka označava gašenje dosadašnjeg Kulturno-sportskog centra „Jezero“ i prelazak na novi organizacioni oblik koji omogućava širi obim delatnosti i efikasnije upravljanje sportskom infrastrukturom grada.

Osnovni motiv za ovu promenu i osnivanje JP za sport „Jezero“ Kikinda je potreba za prilagođavanjem savremenim zahtevima u oblasti sporta. Prema rečima lokalnih zvaničnika, prethodna forma Kulturno-sportski centar nije mogla u potpunosti da odgovori na proširenje obima poslovanja i delatnosti koje su planirane za naredni period. Odluka o osnivanju doneta je uz oštru polemiku sa opozicijom, koja je izražavala skepsu prema promenama statusa ovog kolektiva. Na ove zamerke, odgovorio je gradonačelnik Mladen Bogdan. On je tokom skupštinske polemike naglasio da transformacija neće dovesti do otpuštanja radnika.

Kao javno preduzeće, „Jezero“ će dobiti veću autonomiju u radu, uz jasnije definisane ciljeve u pogledu razvoja lokalnog sporta i organizacije velikih takmičenja. Jasno definisan Program poslovanja u narednom periodu, prikazaće i podatke o broju zaposlenih, prihodima i njihovoj strukturi. Ono što je za sada izvesno, kako je rekla pomoćnica gradonačelnika Dijana Jakšić Kiurski, je prekomponovanje budžeta Grada Kikinde.

Za vršioca dužnosti direktora novog Javnog preduzeća za sport „Jezero“ imenovan je Dragan Pecarski, profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener odbojke iz Kikinde. Pored ove, na 15. sednici skupštine grada Kikinde, potvrđena su i druga kadrovska rešenja-predsednik Skupštine grada je dosadašnji zamenik gradonačelnika Dejan Pudar, dok je za članicu Gradskog veća za socijalnu politiku izabrana Tamara Radlović, a Dolores Nemet obavljaće ubuduće funkciju vršioca dužnosti Kultorn centra Kikinda.