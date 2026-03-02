Otvoren konkurs za prijem 195 zdravstvenih radnika u vojnozdravstvene ustanove

Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za prijem 195 zdravstvenih radnika – lekara, medicinskih sestara i tehničara, kao i bolničkog osoblja u vojnozdravstvene ustanove – Vojnomedicinsku akademiju, Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd i vojne bolnice Novi Sad i Niš, saopšteno je danas iz tog ministarstva.

Svi koji žele da svojim znanjem i humanošću daju doprinos jačanju vojnozdravstvenog sistema Republike Srbije mogu se prijaviti na konkurs do 31. marta i postati deo tima koji služi otadžbini kroz brigu o zdravlju pripadnika Vojske Srbije i svih građana, navodi se u saopštenju.

Pravo da konkurišu imaju punoletni državljani Republike Srbije koji su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje se prijavljuju.

Izborni postupak sprovodi se samo među kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. U procesu selekcije vrednovaće se prosek ocena sa nivoa obrazovanja predviđenog za radno mesto, obaviće se psihološka procena, razgovor sa kandidatima, medicinsko-zdravstvena i bezbednosna provera.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose posebnu prijavu za svako mesto. Probni rad je obavezan za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu i traje šest meseci.

Ministarstvo pruža priliku medicinskim stručnjacima, koji su spremni da svoje profesionalne i ljudske vrednosti ugrade u sistem koji počiva na disciplini, znanju i posvećenosti, da postanu deo tima koji čuva najvrednije – život i zdravlje ljudi, ističe se u saopštenju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno radnim danima od 8 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu: Uprava za vojno zdravstvo, Ulica Crnotravska broj 17, Beograd, sa naznakom „za javni konkurs – za radno mesto pod rednim brojem ___“.

Detaljne informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/lat/23074/javni-konkurs-za-popunu-radnih-mesta-u-upravi-za-vojno-zdravstvo-ministarstva-odbrane-prijemom-lica-iz-gradjanstva.

Foto: Tanjug