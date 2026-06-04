Penzioneri u Kikindi u fokusu dijaloga: tribina o penzijskom sistemu, potrebama i kvalitetu života

U Kikindi je danas održana tribina pod nazivom „Penzioneri, oslonac svakog društva“, posvećena najstarijim sugrađanima i unapređenju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i poboljšanju društvenog standarda korisnika.

Cilj skupa bio je da se penzioneri detaljnije upoznaju sa svojim pravima i aktuelnostima u okviru sistema PIO fond Srbije, ali i da se direktno čuju njihovi predlozi, potrebe i problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Sa penzionerima je razgovarao direktor fonda Relja Ognjenović, koji je istakao da je neposredan kontakt sa korisnicima jedan od ključnih prioriteta institucije kojom rukovodi.

On je naglasio da je zadatak fonda da bude na usluzi najstarijim građanima, kao i da se kroz razgovore na terenu bolje razumeju njihove potrebe i izazovi.

-U okviru obilaska, posetili smo i rekonstruisanu zgrada PIO fonda u Kikindi, koja je jedna od devet potpuno obnovljenih u prethodnom periodu, što predstavlja ulaganje kako u korisnike, tako i u zaposlene. Ovakvim tribinama biće obuhvaćeno oko 30.000 penzionera širom lokalnih samouprava.

Podršku aktivnostima i značaj socijalnog dijaloga istakao je predsednik Saveza penzionera Srbije, profesor dr Andreja Savić.

-Udruženje penzionera u Kikindi jedno od najaktivnijih. Direktna komunikacija doprinosi boljem razumevanju i zajedničkom pronalaženju rešenja za statusna i šira socijalna pitanja penzionera.

Skupu je prisustvovao veliki broj penzionera, što je pozdravio i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

-Najstariji sugrađani predstavljaju važan deo zajednice, jer svojim iskustvom i savetima doprinose razvoju grada, dok lokalna samouprava nastoji da im olakša svakodnevni život i izazove trećeg doba.

Tokom tribine penzioneri su postavljali brojna pitanja, među kojima su se najviše izdvojila ona o povećanju penzija, zatim o zakazivanju pregleda kod lekara specijalista zbog dugih lista čekanja, kao i o načinima ostvarivanja prava na besplatno banjsko lečenje.