Plivači „Velike Kikinde“ nastavili seriju uspeha

Plivači „Velike Kikinde“ ostvarili su zapažene rezultate na takmičenjima u Požarevcu i Senti, gde su osvojili 21 medalju.

Na Letnjem prvenstvu Srbije u Požarevcu klub je stigao do sedam zlatnih odličja. U glavnoj ulozi bio je Aleksa Kockar, koji je šest puta trijumfovao u disciplinama na 50, 100 i 200 metara leđno, u juniorskoj i apsolutnoj konkurenciji. Zlatnu medalju osvojila je i Teodora Stančić, pobedom u trci na 400 metara slobodno među juniorkama.

Odlična izdanja prikazali su i mlađi plivači na međunarodnom mitingu u Senti, gde su u konkurenciji 254 takmičara iz pet država osvojili 14 medalja – četiri zlatne, sedam srebrnih i tri bronzane.