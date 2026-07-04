Počeo 45. simpozijum skulpture u terakoti „Terra”

Jubilarni 45. simpozijum skulpture u terakoti „Terra” otvoren je izložbom radova nastalih na prošlogodišnjem sazivu umetnika. Jedan od najpoznatijih vajarskih simpozijuma na svetu i ove godine okuplja umetnike iz Austrije, Francuske, Severne Makedonije i Srbije koji će do kraja jula u prostoru nekadašnje fabrike crepa i opeke „Toza Marković” stvarati skulpture velikog formata.

-„ To je izuzetna čast, ali i obaveza u istom trenutku da jedan zreo autor bude deo jednog ovakvog simpozijuma koji ima svetski glas i vrhunsku kolekciju koja se sakuplja punih 45 godina,” izjavio je Goce Nanevski iz Makedonije.

-„ Upoznala sam kolege koje su ranije učestvovale na Terra simpozijumu i od njih sam čula mnogo lepih stvari o Kikindi, o ovom sazivu umetnika, kao i o velikim mogućnostima koje se ovde pružaju umetnicima iz celog sveta, ” nadovezala se Beate Gatschelhofer iz Austrije .

Simpozijum „Terra“ osnovao je magistar Slobodan Kojić 1982. godine, a vremenom je prerastao u jednu od najprepoznatljivijih međunarodnih umetničkih kolonija. Kroz njegov rad prošlo je preko 300 vajara iz 43 države, a rezultat je impresivna kolekcija od oko 1.200 monumentalnih skulptura u pečenoj glini.

-„ Umetnici uvek oduševljeni uslovima koje mi nudimo i pre svega rezultatom koji su ovde postigli. U većini slučajeva ne rade sa glinom primarno u svom umetničkom izrazu pa bude i veća radost i izazov kada završe skulpture na kraju meseca jula,” istakla je Sanja Radusin Simljanić, v.d. direktora CLPU „Terra”.