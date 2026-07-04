Počeo 45. simpozijum skulpture u terakoti „Terra”

Jubilarni 45. simpozijum skulpture u terakoti „Terra” otvoren je izložbom radova nastalih na prošlogodišnjem sazivu umetnika. Jedan od najpoznatijih vajarskih simpozijuma na svetu i ove godine okuplja umetnike iz Austrije, Francuske, Severne Makedonije i Srbije koji će do kraja jula u prostoru nekadašnje fabrike crepa i opeke „Toza Marković” stvarati skulpture velikog formata.
-„ To je izuzetna čast, ali i obaveza u istom trenutku da jedan zreo autor bude deo jednog ovakvog simpozijuma koji ima svetski glas i vrhunsku kolekciju koja se sakuplja punih 45 godina,” izjavio je Goce Nanevski iz Makedonije.
-„ Upoznala sam kolege koje su ranije učestvovale na Terra simpozijumu i od njih sam čula mnogo lepih stvari o Kikindi, o ovom sazivu umetnika, kao i o velikim mogućnostima koje se ovde pružaju umetnicima iz celog sveta,” nadovezala se Beate Gatschelhofer iz Austrije.
Simpozijum „Terra“ osnovao je magistar Slobodan Kojić 1982. godine, a vremenom je prerastao u jednu od najprepoznatljivijih međunarodnih umetničkih kolonija. Kroz njegov rad prošlo je preko 300 vajara iz 43 države, a rezultat je impresivna kolekcija od oko 1.200 monumentalnih skulptura u pečenoj glini.
-„ Umetnici uvek oduševljeni uslovima koje mi nudimo i pre svega rezultatom koji su ovde postigli. U većini slučajeva ne rade sa glinom primarno u svom umetničkom izrazu pa bude i veća radost i izazov kada završe skulpture na kraju meseca jula,” istakla je Sanja Radusin Simljanić, v.d. direktora CLPU „Terra”.
Simpozijum „Terra“ u Kikindi ima dugogodišnju ulogu u oblikovanju kulturnog identiteta grada, ali i u njegovoj turističkoj ponudi. Tokom godina postao je mesto susreta umetnika i stručnjaka iz zemlje i inostranstva, kao i brojnih posetilaca zainteresovanih za savremenu skulpturu.
-„ Ovo je više od kulturnog događaja, ovo je nešto što budi velike emocije i veliki ponos, jer Kikinda zaista treba da bude ponosna na ovaj simpozijum koji traje već 45 godina. Malo je gradova koji mogu da se pohvale da imaju jedan ovakav brend koji postoji toliko dugo i koji je bukvalno iz gline, rada, umetnosti napravio ime koje je prestižno i zavidno i sa punim ustima se izgovara u celom svetu,” poručila je Marijana Mirkov, članica GV za kulturu i turizam.