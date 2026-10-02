Rekordan broj prijava: Veliki odziv roditelja negovatelja – Ovo morate da znate

Primena Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima počela je danas, a prema prvim informacijama više od 1.400 roditelja podnelo je zahtev.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski kaže da ove brojke jasno pokazuju koliko je pitanje roditelja negovatelja važno velikom broju porodica.

– Prema informaciji samo do 17.30 časova čak 1.400 roditelja podnelo je zahtev. Iza svakog stoji jedna porodica, jedna priča i svakodnevna borba. Za sve dodatne informacije, roditelji mogu kontaktirati i Kontakt centar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na broj telefona:011 735 835 01. Hvala svakom roditelju koji je izdvojio vreme i podneo zahtev – navodi Đurđević Stamenkovski.

Izvor: informer.rs