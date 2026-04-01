Sport u službi jačanja policijskog duha

Više od uniforme i svakodnevnih zadataka, policijski poziv podrazumeva i dobru fizičku spremnost, ali i međusobno poverenje koje se najbolje gradi kroz zajedničke aktivnosti. Upravo u tom duhu, u hali Javnog preduzeća „Jezero“ organizovano je takmičenje „Sport u policiji“, koje traje dva dana i okuplja pripadnike policije spremne da se oprobaju u različitim disciplinama. Na terenu i za stolovima smenjuju se ekipe u odbojci, futsalu i stonom tenisu, dok pojedinci svoje sposobnosti proveravaju u atletici i streljaštvu. Takmičenje nije usmereno isključivo na rezultat, već i na negovanje sportskog duha, međusobnu podršku i jačanje kolektiva.

-„ Danas je održan turnir u malom fudbalu na kojem je učestvovalo sedam ekipa, dok su za sutra planirana nadmetanja u odbojci i stonom tenisu. Što se atletike tiče, predstavnici našeg okruga izborili su direktan plasman u narednu fazu, a streljaštvo je na programu 15. aprila” istakla je Jelena Čudanov, predsednica Sportskog saveza Kikinde.

Kroz ovakve aktivnosti dodatno se podstiče značaj sporta kao važnog segmenta policijske profesije.

-„ Siguran sam da će svi takmičari nastupiti po pravilima fer-pleja i neka pobedi najspremniji. Kikinda je i ranije imala svoje predstavnike na višim nivoima ovog takmičenja, pa se nadam da će tako biti i ovog puta”, rekao je Pavle Rajkov, načelnik PU Kikinda.