Sport u službi jačanja policijskog duha

Više od uniforme i svakodnevnih zadataka, policijski poziv podrazumeva i dobru fizičku spremnost, ali i međusobno poverenje koje se najbolje gradi kroz zajedničke aktivnosti. Upravo u tom duhu, u hali Javnog preduzeća „Jezero“ organizovano je takmičenje „Sport u policiji“, koje traje dva dana i okuplja pripadnike policije spremne da se oprobaju u različitim disciplinama. Na terenu i za stolovima smenjuju se ekipe u odbojci, futsalu i stonom tenisu, dok pojedinci svoje sposobnosti proveravaju u atletici i streljaštvu. Takmičenje nije usmereno isključivo na rezultat, već i na negovanje sportskog duha, međusobnu podršku i jačanje kolektiva.
-„ Danas je održan turnir u malom fudbalu na kojem je učestvovalo sedam ekipa, dok su za sutra planirana nadmetanja u odbojci i stonom tenisu. Što se atletike tiče, predstavnici našeg okruga izborili su direktan plasman u narednu fazu, a streljaštvo je na programu 15. aprila” istakla je Jelena Čudanov, predsednica Sportskog saveza Kikinde.
Kroz ovakve aktivnosti dodatno se podstiče značaj sporta kao važnog segmenta policijske profesije.
-„ Siguran sam da će svi takmičari nastupiti po pravilima fer-pleja i neka pobedi najspremniji. Kikinda je i ranije imala svoje predstavnike na višim nivoima ovog takmičenja, pa se nadam da će tako biti i ovog puta”, rekao je Pavle Rajkov, načelnik PU Kikinda.
Po završetku nadmetanja biće sumirani rezultati i nagrađeni najuspešniji, ali će, kako ističu organizatori, najveća vrednost ostati u zajedništvu i energiji koju su učesnici poneli sa ovog susreta.
-„ Hvala vam što se maksimalno trudite u vidu svog delovanja da čuvate zakon, red i mir i naše građane. Zbog toga ćemo posebno zahvaliti u poslednjih 17-18 meseci koje smo preživeli svi zajedno u pokušaju unutrašnje nestabilnosti kojima je posao izisikovao dodatni trud i rad. Vi ste bili ti koji su bili prvi na udaru svega onoga što se dešavalo na ulicama i najbolje moguće, profesionalno i ponekada u jako teškim uslovima odgovorili na vaše zadatke u onoj meri u kojoj bi vam mnoge policije i ministarstva evropskih i svetskih zemalja zaista pozavideli,” istakao je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.