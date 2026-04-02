Stambena podrška za izbeglice preko 400 miliona dinara

Ove godine biće opredeljeno više od 400 miliona dinara za stambenu podršku izbeglim i intereno raseljenim osobama u Srbiji, rekla je komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević koja se u Palati Srbija sastala sa poverenicima za izbeglice i migracije iz 109 lokalnih samouprava.

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević, rekla je na sastanku u Palati Srbija sa poverenicima svih lokalnih samouprava u Srbiji da preliminarni podaci pokazuju da je na kraju 2025. godine bilo još oko 7.000 izbeglih porodica kojima je potreban krov nad glavom i 16.000 do 20.000 interno raseljenih osoba.

Cilj je da se što veći broj korisnika stambeno zbrine i da se izbeglim i interno raseljenim osobama omogući krov nad glavom, rekla je Stanisavljević I najavila raspisivanje novih javnih poziva za 2026. godinu.

Kako je objasnila, stambena podrška za kupovinu sesoke kuće podrazumeva dodelu bespovratnih sredstava do 50 odsto vrednosti.

Stanisavljević je poručila da Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije ostaje pouzdan partner jedinicama lokalne samouprave, jer se najodrživija rešenja, kako je navela, stvaraju upravo na lokalnom nivou, kroz zajednički rad, koordinaciju i razmenu iskustava.