Svetski dan davalaca krvi: uručena priznanja najhumanijim sugrađanima i ustanovama

U Crvenom krstu Kikinda obeležen je Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi dodelom priznanja najhumanijim sugrađanima i institucijama. Plakete za 50 davanja krvi dobilo je sedmoro Kikinđana, dok je desetoro njih nagrađeno za 35 dobrovoljnih davanja. Među najistaknutijim davaocima je Zoran Ćirić, koji je od 1981. godine krv darovao 85 puta.
-„ Išao sam u školu, završavao srednju i onda je bio trend među omladincima, ja sam bio sposoban i to sam nastavio da činim sve do danas,” izjavio je Ćirić.
Darivanje krvi za Vesnu Bojić nije samo humani čin – više od 35 puta pomogla je onima kojima je krv bila neophodna. Prvi put to je učinila za nekog posebnog.
-„ Moja ćerka je imala jako tešku operaciju i tada su pritekli i drugi ljudi u pomoć, dali su ono najdragocenije što su imali i njoj su pomogli i to je i meni bilo okidač i dokle god budem mogla, ja ću to činiti,” dodala je Bojić.
Uručene su i plakete „Široko srce“ za najhumanije sredine, koje su ove godine pripale Mesnoj zajednici Mokrin, Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ i JP „Kikinda“.
-„ Danas je jedan od najsvečanijih dana u Crvenom krstu jer možemo da kažemo hvala svima koji su pokazali koliko su humani, a da to ne košta baš ništa, ” istakla je Marijana Mirkov, predsednica CK Kikinda.
Tokom protekle godine Crveni krst Kikinda, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizovao je 27 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Krv je darovalo 860 sugrađana, među kojima su bila 83 nova, mlada davaoca, dok su žene činile deset odsto ukupnog broja davalaca.