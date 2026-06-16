Svetski dan davalaca krvi: uručena priznanja najhumanijim sugrađanima i ustanovama

U Crvenom krstu Kikinda obeležen je Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi dodelom priznanja najhumanijim sugrađanima i institucijama. Plakete za 50 davanja krvi dobilo je sedmoro Kikinđana, dok je desetoro njih nagrađeno za 35 dobrovoljnih davanja. Među najistaknutijim davaocima je Zoran Ćirić, koji je od 1981. godine krv darovao 85 puta.

-„ Išao sam u školu, završavao srednju i onda je bio trend među omladincima, ja sam bio sposoban i to sam nastavio da činim sve do danas,” izjavio je Ćirić.

Darivanje krvi za Vesnu Bojić nije samo humani čin – više od 35 puta pomogla je onima kojima je krv bila neophodna. Prvi put to je učinila za nekog posebnog.

-„ Moja ćerka je imala jako tešku operaciju i tada su pritekli i drugi ljudi u pomoć, dali su ono najdragocenije što su imali i njoj su pomogli i to je i meni bilo okidač i dokle god budem mogla, ja ću to činiti,” dodala je Bojić.