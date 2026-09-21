Tibor Kokai šampion „Dana ludaje“, Dušan Jankov pobednik u kategoriji najduže tikve

Tibor Kokai iz Mađarske i ove godine poneo je titulu šampiona u najtežoj kategoriji na kikindskim „Danima ludaje“. Njegova bundeva težila je 559 kilograma, dok je u kategoriji najduže tikve pobedio Dušan Jankov iz Čuruga, sa plodom dugim čak 275 centimetara. Za Kokaija je ovo šesta pobeda na kikindskoj manifestaciji. Iako je bundeva koju je doneo u Kikindu bila najteža, kaže da zbog vremenskih uslova nije očekivao ovakav rezultat.

“Nisam se nadao trijumfu, jer je suša bila velika i nisam mislio da će bundeva uopšte izdržati takve vremenske uslove. Potrudićemo se da naredne godine opet dođemo i pokušamo da oborimo rekord“, kaže Kokai.

Dugačka tikva od 275 centimetara donela je pobedu Dušanu Jankovu iz Čuruga. Do ovakvog rezultata, kaže, dolazi se kombinacijom znanja, iskustva, ulaganja, ali i sreće.

“Treba motivacije, znanja, iskustva, treba uložiti i novca, ali ne previše. Naravno, važno je da se “slože kockice” i da imate malo sreće da dođete do dobrog rezultata”, objasnio je Jankov. Takmičenje u uzgoju najteže bundeve i najduže tikve samo je deo programa „Dana ludaje“. Manifestacija, koja se u Kikindi održava 41. put, i ove godine okupila je proizvođače, preduzetnike i veliki broj posetilaca. Centralni dan obeležili su i „Banatski fruštuk“, sa ponudom tradicionalnih jela, kao i 19. Mini sajam preduzetnika. Na štandovima su se predstavili mali proizvođači, dok je muzički program i atmosfera u centru grada upotpunila sadržaj jedne od najposećenijih kikindskih manifestacija.

Foto: Grad Kikinda