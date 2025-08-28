Tragikomedija „Heroj nacije“ otvara novu sezonu Narodnog pozorišta Kikinda

Pred kikindskom publikom uskoro će se naći nova pozorišna premijera – „Heroj nacije“, tragikomedija koja na originalan način problematizuje položaj porodice u savremenom društvu. Premijera je zakazana za početak oktobra i biće upisana kao 346. po redu u bogatoj istoriji Narodnog pozorišta Kikinda.

-„ Ono što je značajno dda ovu predstavu postavljamo i zahvaljujući sredstvima koje smo dobili od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Komad se može čitati na različite načine, možda je nekome i nezanimljiv, ali od poetike ljudi koja na njemu radi sve u krajnjoj instanci zavisi,” naveo je Brane Marjanović, v.d. direktora Narodnog pozorišta.

U središtu komada nalazi se priča o procesu u kojem porodični odnosi gube privatnost i prelaze u javnu sferu, što neminovno vodi ka dezorijentaciji pojedinca. Režiju potpisuje Dajana Jospović, koja prvi put sarađuje sa kikindskim pozorištem. Ona ističe da sam naslov „Heroj nacije“ nosi dovoljno intrigantnosti da privuče publiku, bilo iz znatiželje, bilo iz potrebe da prepoznaju sopstvena iskustva na sceni.

-„ Ono što je mene, kao reditelja, najviše zainteresovalo jeste jedan idejni sukob dva sistema vrednosti u ovom trenutku, u ovoj tranziciji u kojoj živimo: da li postoji mogućnost, opcija, dijalog između sistema kapitalizma, odnosno jednog sistema koji je sve što je suštinski vredno pretvorio u robu, i onog sistema koji nas je vaspitavao, dizao i podizao u ljude, odnosno sistema koji podrazumeva rad i život u jednoj zajednici kao suštinskoj vrednosti. Ono što je jako važno da kažemo jeste da predstava neće braniti stav ni jedne strane, nego će otvoriti pitanja, što i ja smatram da jeste uloga pozorišta. Želja mi je da, kada publika izađe sa predstave, razmisli o sopstvenom životu i odlukama koje donosi,” izjavila je Jospović.

U predstavi igraju Vladimir Maksimović, Anđela Kiković, Gordana Rauški i Mihailo Laptošević koji inače tumače glavne likove, odnosno Desanku i Budimira Životića.

-„ Nije čovek koji se u novom vremenu ne snalazi. Ne snalazi se zato što veruje; spreman je da pogine za ono u šta veruje – u čast, slobodu, ideal. Ljudi mogu imati razne ideale, a u njegov svet, ili svet u kojem je on, nema ideala, kao što ih u našoj zemlji nema. Postoji samo grabež, sila, ulazak u najintimnije prostore čovekovih osećaja, najintimnije odnose čovekove. To je vreme koje ubija ljubav i brigu o drugom, prema najbližem, jer nas pokreće samo potreba za osionošću – da se bude prvi, da se otme, da se „podguzi“, da bude čovek podguzija; sve sebi, samo materijalno, i daj, daj, daj… ubija se čovek. Postoji taj jedan čija se ideja implementira u narode i porodice preko onih koji su mu pomagači, a pomagači se uvek lako nađu jer su slabi ljudi, jer nemaju svoju uspravnost, i onda oni, zbog nekog sitnog ćara i šićarluka su spremni da prodaju sve,” izjavio je Laptošević.

-„ Tumačim lik jedne požrtvovane žene koja celu svoju životnu filozofiju, snagu, sve što ima, ulaže u ono što je njoj najsvetije a to jeste pordoica. Ona svojim nekim sitnim sredstvima koliko je ona u mogućnosti trudi se da taj dom očisti, uredi, napuni hranom i da ga na taj neki način tim malim nebitnim radnjama, namagnetiše dovoljno da bi stalno privlačila u stvari svoje ukućane,” dodala je glumica Gordana Rauški.