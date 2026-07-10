Tretman komaraca iz vazduha u ponedeljak 13. jula na teritoriji Kikinde

Na teritoriji grada Kikinde i okolnih naseljenih mesta u ponedeljak, 13. jula biće sproveden tretman suzbijanja odraslih formi komaraca hemijskim putem iz vazduha.

Tretman će trajati od 18.30 do 20.30, a sprovodiće ga novosadska firma „Ciklonizacija Logistika doo“, koja je angažovana za usluge sistematskog suzbijanja komaraca.

Za tretiranje će biti korišćen preparat Neopirox lambda 2.0, čija je aktivna materija lambda-cihalotrin.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen za prvi naredni dan kada uslovi budu odgovarajući.

Iz nadležnih službi apeluju na pčelare da zaštite pčelinja društva, jer je preparat toksičan za pčele. Preporuka je da košnice zatvore ili ih udalje najmanje pet kilometara od područja tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.