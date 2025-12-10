Uprkos ekonomskim i geopolitičkim izazovima stopa nezaposlenosti u Kikindi na izuzetno niskom nivou

Razvoj dualnog obrazovanja i stipendiranje budućih inženjera na fakultetima izdvojeni su kao moguća rešenja problema sa kojima se suočavaju privrednici sa severa Banata. Na sastanku u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Kikindi, kom je prisustvovao i Milan Bosnić, direktor NSZ-a, oni su ukazali na rast cena radnog sata, nedostatak repromaterijala i sirovina za proizvodnju, kao i manjak stručnog kadra. Ipak, uprkos geopolitičkim dešavanjima i izazovima, stopa nezaposlenosti u Kikindi je na izuzetno niskom nivou.

– „ Do sada smo obuke sprovodili za osobe sa invaliditetom, a u planu su nam i obuke za ostale nezaposlene, kako bismo na tržištu rada obezbedili profile koji su potrebni poslodavcima“, izjavila je Jelena Mitrović, direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi.

Kako bi se dugoročno obezbedio kvalifikovan kadar, Tibor Horvat, direktor Regionalne privredne komore Severnobanatskog upravnog okruga smatra da je potrebno modernizovati obrazovne modele.

– „ Setimo se kako je Livnica Kikinda ranije sprovodila praksu stipendiranja budućih inženjera, čime ih je postepeno vezivala za ovu sredinu. To je jedan od načina na koji bismo mogli da rešimo trenutni problem“, istakao je Horvat.

Gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan, istakao je da je stabilnost i očuvanje radnih mesta od izuzetnog značaja za lokalnu privredu i ekonomski razvoj grada.

– „ Cilj nam je da privreda funkcioniše, da radnici ostanu na svojim radnim mestima i da određeni poslodavci unaprede poslovanje kako bi se više ljudi zaposlilo. S druge strane, možemo se pohvaliti da, bez obzira na trenutnu situaciju, nemamo problem sa nezaposlenošću“, istakao je Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde.

Pred privrednicima i lokalnom samoupravom ostaje zadatak da, kroz unapređenje obrazovanja, podršku inovacijama i blisku saradnju sa institucijama, nastave jačanje konkurentnosti i obezbede održiv rast privrede jer samo zajedničkim delovanjem svih aktera moguće je stvoriti stabilno i perspektivno poslovno okruženje za buduće generacije.