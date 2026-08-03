Uprkos izazovima, jubilarna 10. Fijakerijada okupila ljubitelje konjarstva u Novim Kozarcima

Konjički klub „Zelenac“ iz Novih Kozaraca organizovao je jubilarnu, 10. Fijakerijadu, koja je i ove godine okupila ljubitelje konjarstva i fijakerske tradicije iz više mesta Vojvodine. Učesnici su se nadmetali u disciplinama koje su uključivale jednopreg, dvopreg, jahače i decu vozače.

Predsednik kluba i organizator manifestacije, Miodrag Bogojević, zahvalio je Gradu Kikindi, Mesnoj zajednici Novi Kozarci i svim sponzorima koji su podržali organizaciju događaja.

– „Uspeli smo i ove godine, pored ovako teških trenutaka, da obavimo i ovu desetu jubilarnu manifestaciju. Najlepše je kada vidite jedan ovako lep mali skup, da su ljudi došli, da su ljudi veseli i raspoloženi da pokažu svoja grla“, rekao je Bogojević.

Među učesnicima bio je i Ivan Grujin iz Novog Miloševa, koji već godinama učestvuje na fijakerijadama širom Vojvodine.

– „Ja mislim da je to jedan lep sport. I još više me raduje što ima dosta mladih, u stvari dece koja se interesuju za te plemenite životinje“, istakao je Grujin.

Organizatori se nadaju da će manifestacija i narednih godina nastaviti da okuplja još veći broj učesnika i posetilaca, uz želju da ljubav prema konjima i fijakerskoj tradiciji nastavi da se prenosi na mlađe generacije.