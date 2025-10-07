Uskoro početak sanacije fasade Kulturnog centra

Nakon što je kompletno urađena rekonstrukcija enterijera kikindskog Kulturnog centra, uskoro će početi i radovi na sanaciji fasade jedne od najstarijih zgrada u gradu. Sredstva u visini od 20 miliona dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Tim povodom u radnoj poseti pokrajinske delegacije bile su sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Aleksandra Ćirić Bošković i v.d. pomoćnica sekretara u Sektoru za kulturno nasleđe, Snežana Janković.

Radna poseta pokrajinske delegacije počela je obilaskom enterijera kikindskog Kulturnog centra, koji je u potpunosti rekonstruisan od poda do plafona. Pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Aleksandra Ćirić Bošković upoznala se sa dosadašnjim završenim projektima i najavila nove radove koji podrazumevaju sanaciju fasade Kulturnog centra, a koji će uskoro početi da se realizuju. Resorni sekretarijat je u tu svrhu ove godine na konkursku izdvojio 20 miliona dinara.

Ulaganja u kikindske ustanove kulture tek predstoje u narednom periodu, što je potvrdio o gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan, koji se osvrnuo i na skoriju rekonstrukciju fasade Kulturnog centra.

U okviru posete, pokrajinska delegacija obišla je i Narodni muzej, gde se planiraju prioriteti i radovi u narednom periodu putem konkursa. Budžet za 2026. godinu iz oblasti kulture je u pripremi, što će biti od velikog značaja za sufinansiranje projekata kikindskih ustanova kulture. Nakon muzeja, gostu su obišli i ADZNM ,,Gusle” za čija dva projekta je resorni Pokrajinski sekretarijat ove godine izdvojio 2,8 miliona dinara.