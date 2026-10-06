Večita dilema: Da li grejanje treba da radi ceo dan ili samo kada je potrebno

Ako dom grejete pomoću bojlera ili nekog drugog klasičnog sistema, savet je da grejanje ne radi neprekidno
Letnje vrućine su iza nas, temperature padaju, a sa hladnijim danima ponovo se vraća isto pitanje da li je isplativije ostaviti grejanje uključeno ceo dan ili ga paliti samo kada nam je potrebno?
Odgovor nije isti za svako domaćinstvo. Mnogo toga zavisi od vrste grejanja, izolacije, veličine prostora i navika ukućana.
Ipak, stručnjaci iz organizacije Energy Saving Trust prave jasnu razliku između klasičnih sistema grejanja i toplotnih pumpi.
Ako dom grejete pomoću bojlera ili nekog drugog klasičnog sistema, savet je da grejanje ne radi neprekidno.
„Ako imate bojler, odgovor je ne. Ako grejanje ostavite uključeno sve vreme, trošićete više energije i platićete veći račun“, navode.
Prema njihovim preporukama, ekonomičnije je da bojler radi onda kada je grejanje zaista potrebno.
Situacija je drugačija kod toplotnih pumpi. One su projektovane tako da rade duže i na nižim temperaturama, pa stalno uključivanje može biti efikasnije nego često paljenje i gašenje.
Energy Saving Trust navodi da se kod toplotnih pumpi u nekim slučajevima može uštedeti ako grejanje radi tokom celog dana.
Ipak, portal MoneySavingExpert upozorava da ne postoji jedno pravilo koje važi za sve.
Na konačnu potrošnju utiču izolacija kuće ili stana, vrsta sistema, podešena temperatura i način na koji ukućani koriste grejanje.
Postoji i treća opcija, održavanje niže, stalne temperature, na primer 18 ili 19 stepeni.
Umesto da se sistem stalno pali i gasi, može se ostaviti da održava umerenu temperaturu. Da biste videli šta se više isplati baš u vašem domu, savet je da nekoliko dana probate jedan način, zatim drugi i uporedite potrošnju.
Najjednostavnije je zapisati stanje brojila na početku i kraju oba perioda.
Zaključak je jednostavan: kod klasičnog grejanja uglavnom nema potrebe da sistem radi ceo dan, dok kod toplotnih pumpi duži i ravnomerniji rad može biti efikasniji. Sve ostalo zavisi od vašeg doma i kvaliteta izolacije.
Letnje vrućine su iza nas, temperature padaju, a sa hladnijim danima ponovo se vraća isto pitanje da li je isplativije ostaviti grejanje uključeno ceo dan ili ga paliti samo kada nam je potrebno?
Odgovor nije isti za svako domaćinstvo. Mnogo toga zavisi od vrste grejanja, izolacije, veličine prostora i navika ukućana.
Ipak, stručnjaci iz organizacije Energy Saving Trust prave jasnu razliku između klasičnih sistema grejanja i toplotnih pumpi.
Ako dom grejete pomoću bojlera ili nekog drugog klasičnog sistema, savet je da grejanje ne radi neprekidno.
„Ako imate bojler, odgovor je ne. Ako grejanje ostavite uključeno sve vreme, trošićete više energije i platićete veći račun“, navode.
Prema njihovim preporukama, ekonomičnije je da bojler radi onda kada je grejanje zaista potrebno.
Situacija je drugačija kod toplotnih pumpi. One su projektovane tako da rade duže i na nižim temperaturama, pa stalno uključivanje može biti efikasnije nego često paljenje i gašenje.
Energy Saving Trust navodi da se kod toplotnih pumpi u nekim slučajevima može uštedeti ako grejanje radi tokom celog dana.
Ipak, portal MoneySavingExpert upozorava da ne postoji jedno pravilo koje važi za sve.
Na konačnu potrošnju utiču izolacija kuće ili stana, vrsta sistema, podešena temperatura i način na koji ukućani koriste grejanje.
Postoji i treća opcija, održavanje niže, stalne temperature, na primer 18 ili 19 stepeni.
Umesto da se sistem stalno pali i gasi, može se ostaviti da održava umerenu temperaturu. Da biste videli šta se više isplati baš u vašem domu, savet je da nekoliko dana probate jedan način, zatim drugi i uporedite potrošnju.
Najjednostavnije je zapisati stanje brojila na početku i kraju oba perioda.
Zaključak je jednostavan: kod klasičnog grejanja uglavnom nema potrebe da sistem radi ceo dan, dok kod toplotnih pumpi duži i ravnomerniji rad može biti efikasniji. Sve ostalo zavisi od vašeg doma i kvaliteta izolacije.
Izvor: alo.rs