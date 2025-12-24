Najveća nekropola bakarnog doba u Srbiji nalazi se u Podlokanju

U Svečanoj sali Narodnog muzeja u Kikindi održana je promocija knjige pod naslovom „Nekropola bakarnog doba Podlokanj-južne bašte“. Ova publikacija predstavlja rezultate arheoloških istraživanja na lokalitetu u Podlokanju, kao najveće nekropole bakarnog doba u Srbiji, koji pruža značajne podatke o pogrebnim običajima i materijalnoj kulturi zajednica iz perioda bakarnog doba na ovom prostoru.

Knjiga „Nekropola bakarnog doba Podloganj-južne bašte“ predstavlja krunu višegodišnjeg istraživačkog rada, od 1996. do 2001. godine u selu Podlokanj u opštini Novi Kneževac i precizne analize materijalnih ostataka naroda koji su naseljavali ove prostore pre više od četiri milenijuma. Kroz bogat ilustrativni materijal, detaljne opise grobnih celina i dragocenih artefakata, autori Sava Stanimirov Grčki sa suprugom Snežanom Grčki Stanimirov, približavaju nam običaje, verovanja i svakodnevni život zajednica bakarnog doba.

Naučna monografija osvetljava jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u našem regionu. U knjizi su predstavljjeni radovi kojih nema kod drugih arheoloških istraživanja. Arheolozi su uspeli i da na osnovu tipologije keramike odrede i smeste kulturu Tisa-Polgar-Bodrokerestur, u određeni vremenski okvir.

Recenzent knjige bio je dr Miloš Spasić iz Muzeja Grada Beograda.

Ceo arheološki materijal predstavlja osnovu za druge tipološke analize istraživačima iz celog sveta i premašuje nacionalni karakter. Preko 150 predmeta pronađeno je u 53 groba, a kao prilozi, između ostalog, pronađene su grobne posude, bakarna sekira i mnogi drugi. Nekropola bakarnog doba u podlokanju pripada mešovitoj zemljoradničko-stočarskoj komponenti. Monografiju je izdao Narodni muzej u Kikindi uz finansijsku potporu Ministarstva finansija Srbije.