Veliko interesovanje za turističke vaučere i među kikindskim penzionerima

Prijave za turističke vaučere namenjene penzionerima sa mesečnim primanjima do 80 hiljada dinara su u toku, a veliko interesovanje vlada i među kikindskim penzionerima.

Građani koje smo anketirali kažu da bi turističke vaučere iskoristili za odmor u nekoj od domaćih banja ili turističkih centara, ističući da im ovakva podrška mnogo znači jer im omogućava da po povoljnijim uslovima provedu nekoliko dana van mesta stanovanja.

Predsednik Gradskog udruženja penzionera Kikinda Milan Periz kaže da se veliki broj penzionera prethodnih dana obraćao Udruženju kako bi dobio informacije o načinu prijavljivanja.

–„ Pun hodnik i kancelarije kod nas su bili da se raspitaju i informišu. Pravo mesto je upravo ovde u Udruženju penzionera, gde mogu dobiti preciznije informacije i pomoć”, rekao je Periz.

On podseća da zainteresovani prijavu podnose u Pošti Srbije, uz propisanu dokumentaciju, dok dodatne informacije mogu dobiti u Gradskom udruženju penzionera, koje radi ponedeljkom, sredom i petkom.

Govoreći o značaju ovog programa, Periz ističe da mnogi penzioneri retko imaju priliku da otputuju na odmor ili rehabilitaciju, zbog čega im turistički vaučeri predstavljaju značajnu podršku.