Za podršku poljoprivrednicima u Kikindi izdvojeno 20 miliona dinara

U Gradskoj kući upriličeno je potpisivanje ugovora sa poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na subvencije u okviru Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde za tekuću godinu. Programom je obuhvaćeno 15 mera podrške, dve više nego prethodne godine, dok je za njihovu realizaciju izdvojeno 20 miliona dinara, odnosno sedam miliona više nego prošle godine. Najveće interesovanje i ove godine vlada za mere namenjene mladima, sisteme za navodnjavanje i bušenje bunara, kao i za podršku u oblasti pčelarstva. Do sada je podneto oko 400 zahteva, a danas je potpisano oko 150 rešenja.

Gradonačelnik Bogdan dodao je da će grad kroz dostupne mere podrške, nastaviti da prati potrebe poljoprivrednih proizvođača i podržava ulaganja koja mogu da doprinesu razvoju proizvodnje na teritoriji Kikinde.