Kikinda obeležava Svetski dan sladoleda uz program i poslastice za najmlađe

Turistička organizacija grada Kikinde u subotu, 18. jula, organizuje manifestaciju povodom Svetskog dana sladoleda na Trgu ispred Gradske kuće. Program počinje u 19 časova i 30 minuta druženjem mlađe dece sa Dečjim pozorištem „Lane“.

Od 20 časova na redu je „Potraga za sladoledom“, igra namenjena starijim mališanima koja ih kroz rešavanje tragova upoznaje sa turističkim potencijalima grada. Lokalne poslastičarnice obezbedile su besplatan sladoled za sve učesnike programa.

Iste večeri se na gradskom trgu održava i turnir u basketu 3×3, o kojem možete više pročitati ovde.