Crveno beli idu na megdan domaćoj Mladosti u Bačkom Jarku, Železničari na Vašarištu čekaju Proletera

U 11. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbalere OFK Kikinde očekuje zahtevno gostovanje u Bačkom Jarku, gde će na megdan domaćoj Mladosti. Crveno beli svesni su da ih čeka rival koji na svom terenu retko prosipa bodove, ali optimizam tima iz Velikog Parka ne izostaje.

Pred zimski predah, klubovi Vojvođanske lige Istok odigraće mečeve 11. kola, a ljubitelje fudbala očekuje nekoliko zanimljivih okršaja. U Banatskom Velikom Selu, Kozara će ugostiti ekipu Gradnulice i pokušaće da na domaćem terenu dođe do važnih bodova pred pauzu. Domaćin veruje da može iskoristiti podršku publike i dobru formu kako bi završio jesenji deo prvenstva u pozitivnom ritmu. Prednost domaćeg terena imaće i Crvena zvezda iz Ruskog Sela, koja će u duelu sa Dolovom tražiti priliku da se vrati u gornji deo tabele. Zvezdaši su čvrsti na svom stadionu i žele da potvrde ulogu favorita pred svojim navijačima. Derbi donjeg dela tabele odigraće se u Banatskom Karađorđevu, gde će Jedinstvo ugostiti Slobodu iz Novih Kozaraca. Obe ekipe su željne bodova i sigurno će ući maksimalno motivisane u duel koji bi mogao da odredi njihovu poziciju pred zimsku pauzu.

U komšijskom derbiju 11. kola Područne lige Zrenjanin, Vojvodina u Bašaidu dočekaće napredak iz Banatske Topole, nakovački Polet uskrstiće koplja sa ekipom Mladosti u Banatskom Despotovcu dok će mokrinski Delija kod melenačke Rusande. Vikend utakmice u svim rangovima takmičenja zakazane su za 13 sati i 30 minuta.