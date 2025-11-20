Donacija Udruženja žena Novi Kozarci unapređuje rad slepih i slabovidih članova u organizaciji „Severni Banat”

Zahvaljujući finansijskoj podršci koju je obezbedilo Udruženje žena Novi Kozarci, u Organizaciji slepih Severni Banat biće obezbeđena stabilnija osnova za sprovođenje brojnih aktivnosti od kojih zavise njeni članovi. Svaki doprinos, bez obzira na iznos, doprinosi stvaranju boljih uslova za rad i unapređenju kvaliteta usluga koje su korisnicima izuzetno važne.

-„ Donacija je značajna bez obzira na iznos, svaka donacija je dobrodošla s obzirom da naša organizacija ima veoma mnogo troškova u toku godine. Veoma smo aktivni i godinu ispunjavamo realizacijama raznih projekata i ostalih aktivnosti tako da novac koji smo dobili iz ove donacije će biti utrošen na neku potrebu o kojoj će Upravni odbor odlučiti. Naša organizacija se veoma zahvaljuje na donaciji u moje lično u ime svih naših članova. Pored novca, članice udruženja su nam donele proizvode iz domaće radinosti,” izjavila je Jagoda Nakrajkućin, predsednica organizacije slepih „Severni Banat”.

Udruženje žena Novi Kozarci osnovano je davne 1976. godine sa ciljem da pomogne svojim starim i nemoćnim meštanima i meštankama. U plemenitoj misiji da uvek budu uz one kojima je pomoć najpotrebnija, tridesetak aktivnih članica istrajava sve do danas.

-„ Mi se trudimo da promovišemo stvaralaštvo i umeće žena sa sela, kao i žena koje su davne 1945. godine došle u Nove Kozarce. Mislim da u tome i uspevamo – kroz naše udruženje prolazi mnogo mlađih žena, kao i žena starijih dobi, i verujem da se naša zajednica može ponositi tim. Uz pomoć naše Mesne zajednice i lokalne samouprave održavamo dve manifestacije – već 15 godina organizujemo našu Pitijadu, gde pravimo pitu krompirušu i takmičarskog je duha. Na toj manifestaciji pravimo i pitu za Ginisa, koju prodajemo po simboličnoj ceni ili je naši meštani doniraju, a mi ta sredstva potom koristimo u humanitarne svrhe. Danas smo došli ovde, kod Saveza slepih, koje smo izabrali kao korisnika naše pomoći, što nam je izuzetno drago i na čemu smo ponosni,” dodala je Boja Oljača, predsednica UŽ Novi Kozarci.

Iako je brojka promenljiva, Organizacija slepih „Severni Banat” broji oko 150 aktivnih članova.