Građani Kikinde i Mokrina u subotu na mirnom skupu protiv blokada i nasilja

Novi skup građana protiv nasilja i blokada zakazan je za subotu, 11. oktobra, sa početkom u 16:30 časova. Okupljanje će biti organizovano na dve lokacije – na Trgu ispred Gradske kuće u Kikindi i na trgu ispred Varoške kuće u Mokrinu. Organizatori ističu da će skup imati miran karakter sa ciljem izražavanja nezadovoljstva zbog blokada koje, kako navode, ozbiljno narušavaju svakodnevni život građana, usporavaju saobraćaj, ometaju rad javnih službi i otežavaju normalno funkcionisanje grada i okolnih sela.

Pozivaju sve sugrađane da se pridruže i svojim prisustvom podrže poruku da nasilje i pritisci nisu rešenje društvenih problema. Kako naglašavaju, jedino zajedništvom i mirnim okupljanjima moguće je ukazati na potrebu za dijalogom, poštovanjem različitih mišljenja i vraćanjem svakodnevnog života u normalne tokove. Organizatori veruju da će i ovaj skup proći dostojanstveno, uz poruku da Kikinda i Mokrin zaslužuju mir, stabilnost i međusobno poštovanje.

Prema najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, istog dana biće održani skupovi u više gradova širom zemlje, koji neće biti usmereni samo protiv blokada i nasilja, već i u znak podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.