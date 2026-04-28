Kikindski gigant ,,Toza Marković” spreman za majski start nakon kapitalnog remonta

Kikindska fabrika crepa i građevinskog materijala ,,Toza Marković” uspešno je završila tromesečni kapitalni remont, koji u ovom obimu nije rađen skoro dve decenije. Ova velika investicija, vredna oko 100 miliona dinara, obuhvatila je tri ključna segmenta proizvodnje, dva pogona za proizvodnju crepa i glinokop. Revitalizacija mašina i postrojenja postaviće fabriku na stabilne noge, donoseći znatno rentabilniji rad, veće uštede i bolju zaradu. Proizvodnja bi trebalo da počne u maju.

Fabrika koja ponosno korača kroz svoj 160. jubilarni rođendan pokazala je da se ne predaje pred izazovima modernog tržišta. U remont dve crepane i glinokopa uložena su isključivo sopstvena sredstva od oko 100 miliona dinara, a radovi, koje su na ponos fabrike ,,Toza Marković” završili zaposleni, zahvatili su i delove opreme koji nisu detaljno servisirani još od početka dvehiljaditih godina. Sve mašine u pogonima dovedene su u potpuno ispravno stanje.

Remont će dovesti do maksimalne energetske efikasnost i smanjenja troškova proizvodnje, vrhunskog kvaliteta proizvoda sa znatno većim procentom crepa prve klase i zaradom, olakšanog i bezbednijieg rada za oko 350 zaposlenih radnika.

Fabrika trenutno na lageru ima 8,5 miliona crepa prve klase, a svoje proizvode plasira u čak 17 zemalja. Remont predstavlja ključni iskorak ka podizanju konkurentnosti.

I dok su tokom zime kupci uredno snabdevani sa ranije pripremljenih zaliha, novi proizvodni ciklus koji startuje u maju doneće pun kapacitet i svežu energiju na trake.

Kapitalni remont tri ključna segmenta proizvodnje pokazao je da se upornost i domaćinsko upravljanje isplate. Nekadašnji privredni simbol Kikinde ponovo dokazuje da tradicija i moderna ekonomija mogu i moraju da idu ruku pod ruku.