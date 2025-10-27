Kikindski naprednjaci obeležili slavu stranke – Svetu Petku

U prostorijama Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kikindi obeležena je slava Sveta Petka, jedna od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavnom narodu. Uz prisustvo članova i simpatizera stranke, svečanost je protekla u duhu tradicije i zajedništva, uz osvećenje prostorija i lomljenje slavskog kolača. Verski obred služio je otac Boban Petrović koji je okupljenima poželeo zdravlje, napredak i slogu, istakavši značaj očuvanja duhovnih i porodičnih vrednosti u savremenom društvu. Kum ovogodišnje slave bio je Ilija Rađenović.

-„ Velika je čast biti kum slave posle 17 godina i videli ste i sami što ste rekli, veliki je odziv, imali smo i rođendan pre par dana . Mi smo jedna velika porodica, slavu slavimo svake godine i sami znate da je sveta Petka posvećena našim damama, lepšim polovinama,” rekao je Rađenović.

Kako ističu predstavnici kikindskih naprednjaka, obeležavanje krsne slave Svete Petke prilika je da se članovi okupe, podsete na zajedničke ciljeve i ojačaju timski duh koji, kako navode, čini osnovu njihovog delovanja.

-„ Mi smo zajedno prošli kroz mnoge izazove, naročito u prethodnoj deceniji, i pokazali smo da smo kao odgovorni ljudi spremni da u zajedništvu odgovorimo na sve njih. Danas jeste svečan dan za nas, mi smo obeležili naš rođendan, 17 godina stranke pre nekoliko dana. Sveta Petka je pre svega zaštitnica žena, ima veoma mnogo članica Srpske napredne stranke, žene su uvek hrabre i dostojanstvene, uvek borbene i u prvim redovima a ono što je za nas danas važno je da jačamo zajedništvo i tu duhovnost i snagu, energiju vere i danas da je podelimo zajedno u našem gradskom odboru,” istakla je Stanislava Hrnjak, predsednica Gradskog odbora SNS Kikinda.