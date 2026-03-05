Korisnici Narodne kuhinje zadovoljni toplim obrocima

Narodna kuhinja u Kikindi ponovo je otvorila svoja vrata, ali na novoj lokaciji, u prostorijama kompanije Metanolsko-sirćetnog kompleksa, posle petomesečne pauze. Na jednoj od lokacija gde se korisnicima dele obroci, u dvorištu kikindskog Crvenog krsta, proverili smo kakva je situacija na licu mesta.

Ovaj humani preokret omogućio je da se za oko 550 korisnika, među kojima je i veliki broj dece, ponovo pripremaju kuvani obroci, od sada u prostoru fabričke kuhinje MSK. Za mnoge korisnike ovo mesto predstavlja sigurnu tačku u svakodnevici, prostor u kojem se, uz tanjir hrane, deli i razumevanje.

Usled rekonstrukcije starog Doma učenika, korisnici su privremeno dobijali pakete sa namirnicama, ali je zahvaljujući saradnji Crvenog krsta, lokalne samouprave i društveno odgovorne kompanije, pronađeno rešenje za nastavak rada u punom kapacitetu. Ugovor između MSK-a i Crvenog krsta potpisan je na period od 11 meseci.

Podsetimo, distributivni punktovi nalaze se u ulicama Hajduk Veljkovoj, Rade Trnića i u Mikronaselju. Stalno mesto za podelu obroka je u prostorijama Crvenog krsta u Kikindi, a podela se obavlja svakog radnog dana od 10 do 11 časova. Pored 550 kuvanih obroka u Kikindi, za 435 porodica koje žive u okolnim selima obezbeđeni su paketi sa hranom.