Mentalno zdravlje jednako je važno kao fizičko – sa doktorom psihijatrije Nikolom Martaćem iz specijalne bolnice Sveti Vračevi razgovarali smo o problemima koji se često ignorišu

Sve veći broj ljudi suočava se sa stresom, anksioznošću i drugim psihičkim tegobama, a stručnjaci sve glasnije upozoravaju da se o mentalnom zdravlju mora govoriti otvoreno, bez predrasuda i stigme. U skladu s tim, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Sveti Vračevi“ iz Novog Kneževca obeležila je Svetski dan mentalnog zdravlja i još jednom podsetila da briga o psihičkom blagostanju predstavlja osnovu kvalitetnog života, te da mentalno zdravlje nije privilegija pojedinaca, već zajednička odgovornost celokupnog društva.

-„ Ono što smo mi kao ustanova videli značaj ove godine jeste da zapravo predstavimo dosupnost naše dnevne bolnice. Od ove godine organzovana je grupa za afektivne poremećaje, takođe grupe za intelektualne deficite, planira se sa završetkom odeljenja bolesti za zavnosti da ponovo krenu da rade grupe za bolesti zavisnosti. Ono što je takođe bitno jeste da mi pružamo indivudalne terapijske razgovore do kojih možemo doći vrlo jednostavno. Potrebno je da samo pacijenti uzmu uput od svog izabranog lekara i da se jave kontrolnoj ambulanti na pregled gde će biti obavljena trijaža i biće upućeni u dnevnu bolnicu gde se dalje nastavlja njihovo lečenje,” objasnio nam je dr Nikola Martać, psihajatar zaposlen u Specijalnoj bolnici „ Sveti Vračevi” u Novom Kneževcu.

Specijalna bolnica koja deluje na teritoriji cele Vojvodine godinama radi na tome da svojim stručnim radom, terapijskim programima i savremenim pristupom pomogne svima koji se bore sa depresijom, anksioznošću i drugim psihičkim smetnjama.

-„ Mentalno zdravlje predstavlja i spsobnost ljudi da se adaptiraju na novonastale situacije. Ljudi često ne uspevaju da se adekvatno odgovore na izazove i ono što je za nas kao zdravstvene radnike i celokupnu zajednicu neophodno je da tim ljudima pomognemo na neki način. Upravo ta dostupnost koju naša bolnica pruža jeste jedan način da to uradimo,” dodao je Martać.

Promovisanje važnosti mentalnog zdravlja i razbijanje predrasuda ostaju ključne misije ove ustanove, koja svakodnevno dokazuje da razumevanje i stručna podrška mogu promeniti nečiji život na bolje.

-„ Stigmatizacija i dalje jeste jedan veliki problem što se tiče mentalnog zdravlja, to smo i mi primetili kao profesionalni radnici a ono što je najvažnije da se ljudima kaže jeste da potražiti pomoć jeste hrabrost, a ne slabost,” istakao je naš sagovornik.