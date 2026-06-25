Skupština grada Kikinde odlučuje o angažovanju onkologa u kikindskoj Opštoj bolnici

Više od 200 onkoloških pacijenata u Kikindi moglo bi da ostane bez kontinuiteta terapije ukoliko se ne obezbedi nastavak angažovanja specijaliste onkologije u Opštoj bolnici Kikinda, što je jedna od najvažnijih tema koja će se naći pred odbornicima Skupštine grada na sednici zakazanoj za utorak, 30. jun.

Predlog koji će se naći pred odbornicima odnosi se na obezbeđivanje sredstava iz gradskog budžeta kako bi se omogućio rad onkologa koji trenutno dolazi iz Sente i leči pacijente u Kikindi. Do problema je došlo nakon promena u sistemu finansiranja lekara angažovanih po osnovu dopunskog rada, zbog čega je doveden u pitanje dalji nastavak njegovog angažovanja.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da u kikindskoj bolnici trenutno nema stalno zaposlenog specijaliste onkologije, s obzirom na to da je jedini lekar ove oblasti na usavršavanju iz interne onkologije, a njegov povratak očekuje se tek početkom 2027. godine.

Prema zvaničnim podacima, u ovom trenutku terapiju prima 225 pacijenata, pa se upozorava da bi prekid rada specijaliste značajno ugrozio kontinuitet lečenja i dostupnost zdravstvene zaštite.

Kako bi se prevazišla situacija, razmatrano je više mogućnosti finansiranja, ali je kao najizvodljivije rešenje ostalo da troškove preuzme lokalna samouprava. Za ovu namenu potrebno je nešto više od dva miliona dinara, dok će konačan iznos biti definisan nakon donošenja odluke.

Ukoliko odbornici usvoje predlog, pacijentima bi bila obezbeđena terapija u Kikindi, čime bi se u narednom periodu očuvao kontinuitet rada onkološke službe.