Pokrajinska sredstva od 7,2 miliona dinara modernizovala vešeraj Specijalne bolnice „Sveti Vračevi“ u Novom Kneževcu

U Novom Kneževcu, Specijalna bolnica „Sveti Vračevi“ dobila je značajnu podršku u unapređenju svojih kapaciteta. Vešeraj bolnice sada funkcioniše sa savremenom opremom za pranje, sušenje i peglanje veša, čime je podignut standard usluga za pacijente i osoblje. Investicija u vrednosti od oko 7,2 miliona dinara obezbeđena je iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Novi uređaji omogućavaju bržu i kvalitetniju obradu bolničkog veša, što direktno utiče na higijenu i sigurnost pacijenata, ali i na efikasnost samog osoblja.

-„ Početkom godine Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo raspisao je konkurs na kome smo mi aplicirali i konkurs je obuhvatao nabavku nove mašine za pranje, sušenje i jednog valjka za peglanje. Ukupna vrednost je bila oko 7 miliona i 200 hiljada dinara i Pokrajinski sekretarijat je odlučio da nam obezbedi ta sredstva i mi smo na osnovu toga i ugovora koji smo potpisali raspisali javnu nabavku i mašine su stigle negde u avgustu mesecu. Nakon toga smo sproveli obuku zaposlenih za rad na tim mašinama i onda smo ih krajem septembra pustili u rad,” izjavila je dr Renata Mikloš, v.d. direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Sveti Vračevi” iz Novog Kneževca.

Poslednja oprema koja je nabavljena za bolnički vešeraj još 2018. godine, takođe uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, imala je kapacitet od 18 kilograma. Novi uređaji, sa kapacitetom od 40 kilograma, omogućavaju znatno brži rad i efikasnije održavanje higijene, što direktno podiže standarde bolničkog vešeraja na viši nivo.

-„ Naša bolnica ima 300 kreveta, 20 neuroloških i 280 psihijatrijskih, od toga 50 akutnih i ostali su hronična psihijatrija. Svakodnevno se sa svih odeljenja veš nosi u vešeraj, velika je frekvenca veša a ove mašine sada za kraće vreme mogu mnogo veću količinu da operu. Ranije smo u više mašina morali da peremo i njihov kapacitet je bio manji a sada, jednom mašinom možemo skoro da operemo jedno celo odeljenje što je mnogo bolje za organizaciju posla u vešeraju, pogotovo usled nestanka struje ili vode, tako da u jednoj smeni mogu da završe sve. Što se tiče valjka za peglanje – naš valjak je bio iz 1972. godine tako da nam ovo unapređuje sam proces rada. Uvek gledamo šta su potrebe bolnice i pravimo neke prioritete, tako da sada s obzirom da smo mi u toku godine iz sopstvenih sredstava obezbedili nabavku stolova i stolica za trpezarije za sva bolnička odeljenja, to je nekih 84 stola i 217 stolica ukupne vrednosti milion i 165 hiljada dinara sledeća stavka koja nam je potrebna to je neko novo sanitetsko vozilo za koje ćemo aplicirati pa sad, videćemo kako će to da prođe,” dodala je Mikloš.