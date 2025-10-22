Situacija sa migrantskim kretanjima u SBUO mnogo bolja

Situacija sa migrantskim kretanjima na teritoriji Severnobanatskog upravnog okruga ove godine je mnogo bolja, nego što je bila prethodih, a sve opštine spremno će dočekati novi Zakon o legalizaciji objekata, poznatiji kao projekat ,,Svoj na svome”, jedan je od zaključaka Sednice Saveta upravnog okruga održane u Kikindi.

Predsednici opština Čoke, Ade, Sente, Kanjiže I Kikinde sastali su se na Četvrtoj po redu Sednici Saveta Severnobanatskog upravnog okruga da sagledaju situaciju po pitanju Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, poznatijeg kao projekat ,,Svoj na svome”, ali i sa migrantskim kretanjima. Opšti zaključak je da nekada tranzitne opštine na severu Banata, koje su imale problema sa migrantima, ove godine imaju neuporedivo bolju situaciju, nego prethodnih. Stanovnici opština Horgoš i Martonoš sada mirno spavaju.

I predsednica Opštine Čoka, Stana Đember, saglasna je da je situacija sa migrantskim kretanjima mnogo bolja, u odnosu na par godina unazad. Tomeje doprinela dobra saradnja sa Policijskom upravom Kikinda.

Kada je u pitanju novi Zakon o legalizaciji objekata, Opština Čoka ima specifičnu situaciju. Sve katastarske opštine rade na podlozi iz 1912. godine, zbog čega je pre par godina otpočela komasaciju i premer građevinskih rejona.

Bez obzira na veliki obim poslova lokalne administracije, u opštini Kanjiža kažu da će posao za legalizaciju objekata morati da se završi, usled čega planiraju da angažuju još oko petoro ljudi.

Sednici Saveta Severnobanatskog upravnog okruga prisustvovao je i načelnik Policijske uprave u Kikindi, Pavle Rajkov.