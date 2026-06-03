Više od 300 đaka igrom se oprostilo od učiteljica uz „Mali maturantski ples“

Više od 300 učenika osnovnih škola iz Kikinde oprostilo se danas od svojih učiteljica i učitelja kroz igru, osmeh i tradicionalne narodne plesove, u okviru projekta „Mali maturantski ples“, koji već četvrtu godinu zaredom okuplja najmlađe osnovce.

U prepoznatljivom ritmu folklora, učenici škola „Sveti Sava“, „Žarko Zrenjanin“, „Đura Jakšić“, „Jovan Popović“, „Vuk Karadžić“ i „Feješ Klara“, koji su od septembra vredno vežbali, pretvorili su završetak četvrtog razreda u pravu malu scensku svečanost.

Među učesnicima su bili i oni koji su prvi put zakoračili u svet narodnih igara, ali su već sigurni da će tu i ostati.

„Zaista je divno, probe su bile sjajne, planiram da se učlanim u „Gusle”, rekla je Ana Mikalački iz OŠ „Sveti Sava“, ne krijući oduševljenje.

I njen vršnjak Aleksеj Lazić iz OŠ „Žarko Zrenjanin“ ističe da je iskustvo bilo i zabavno i izazovno.

„Vežbao sam nekoliko meseci, koreografije su dobre i zabavne. Neke su lakše, neke teže. Ovo je pravi način da se oprostimo od učiteljica“, rekao je on.

Projekat realizuje Akademsko društvo za negovanje muzike i folklora „Gusle“ ADZNM Gusle, koje već četvrtu godinu zaredom organizuje ovaj program za učenike četvrtih razreda. Kako ističu iz ove ustanove, interesovanje dece je iz godine u godinu sve veće.

„Mali maturantski ples je za nas veoma važan i pokazao je da naša deca rado uče narodne igre. Poseban akcenat je na „Malom kolu”, koje je na našu inicijativu upisano u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa. U toku je rad na još jednom elementu koji želimo da zaštitimo – ovoga puta reč je o običaju. Takođe, „Gusle” su od prošle nedelje zvanično akreditovane pri UNESCO-u“, istakao je direktor Zoran Petrović.

Podršku manifestaciji pružio je i grad Kikinda, a prisutan je bio i gradonačelnik Mladen Bogdan, koji je naglasio značaj ovakvih programa za najmlađe.

„Naši osnovci su uz maturantski ples zakoračili u više razrede. Grad je tu da pruži sve što može kako bi se „Mali maturantski ples” realizovao na zadovoljstvo, pre svega, učenika. Siguran sam da će i naredne generacije đaka četvrtog razreda biti deo ovog projekta“, poručio je Bogdan.

Projekat su podržali lokalna samouprava i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Sa tribina su mali maturante bodrili roditelji, dok su ponos i emocije ispunile prostor u kojem se, umesto rastanka, slavilo odrastanje.