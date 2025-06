Započeta sanacija smetlišta na više gradskih i prigradskih lokacija

Grad Kikinda počeo je sanaciju divljih deponija na više lokacija, i to kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima. Ovu akciju pokrenuo je Sekretarijat za inspekcijske poslove Gradske uprave, s ciljem da se unapredi kvalitet života građana i reši jedan od najvećih ekoloških problema. U pitanju je ozbiljan poduhvat, jer divlje deponije, osim što narušavaju izgled okoline, predstavljaju i veliku pretnju po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Sanacija će obuhvatiti najkritičnije tačke, a cilj je da se u narednom periodu značajno smanji broj nelegalnih odlagališta otpada. Iz Gradske uprave ističu da je očuvanje životne sredine zajednička odgovornost svih nas, te apeluju na građane da otpad iz domaćinstava odlažu isključivo u za to predviđene kontejnere i kante, a ne na javne površine ili uz saobraćajnice. Opasan otpad, poput baterija, ulja, guma i elektronskih uređaja, mora se predavati ovlašćenim sakupljačima ili na mesta namenjena za selektivno prikupljanje. Kabasti otpad — stari nameštaj, tepisi i baštenski otpad — preuzimaće gradsko komunalno preduzeće, uz prethodni poziv građana, a troškove tog odvoza snosi korisnik usluge. Posebno je važno naglasiti da je strogo zabranjeno pomeranje kontejnera sa određenih lokacija, odlaganje opasnog otpada u standardne kontejnere, paljenje bilo koje vrste otpada, bacanje gorućih predmeta u kontejnere, kao i odlaganje šuta, zemlje i građevinskog materijala na mestima koja za to nisu predviđena. Svako ko prekrši ova pravila biće novčano kažnjen. Za pravna lica kazna iznosi 150.000 dinara, za odgovorna lica unutar firmi 25.000, za preduzetnike 75.000, a za fizička lica 25.000 dinara. Iz Gradske uprave pozivaju sve građane da se odgovorno ponašaju prema otpadu i da poštuju propisana pravila. Na taj način ćemo svi zajedno doprineti očuvanju životne sredine, održavanju javne higijene i izbeći nepotrebne troškove i kazne.